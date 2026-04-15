Tesoro de Estados Unidos Ordena Liquidar a CIBanco por Lavado de Dinero

El Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros, enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México, CIBanco.

La institución previamente cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control.

Esto significa cerrar de forma definitiva la institución, vendiendo todos sus activos para pagar sus deudas y repartir lo que quede.

Video: CIBanco Demanda al Departamento del Tesoro; Dice que Acusación lo Condena a la "Muerte Institucional".

En un comunicado, se explicó que esta resolución "subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan".

La medida será publicada este jueves 16 de abril de 2026 próximo en el registro federal.

No hubo denuncias en México

El 21 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había informado en su conferencia matutina que la institución, al igual que Intercam y Vector, no tenía vínculos con el lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones propias de su gobierno.

Incluso, mencionó que tampoco la información que envió Estados Unidos fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran interponer una denuncia penal en contra de esas tres entidades financieras.

"Nosotros no encontramos, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni de la Secretaría de Hacienda (SHCP), algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero (…) La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal".

En ese entonces, la presidenta relacionó las investigaciones con problemas administrativos dentro de la operación de las instituciones financieras señaladas.

Previamente, tanto CIBanco e Intercam como Vector Casa de Bolsa negaron dichas acusaciones en diversas ocasiones, señalando la falta de pruebas contundentes.

El 13 de octubre de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la asamblea general de accionistas del banco decidió presentar una solicitud de revocación de la autorización para operar como institución de banca múltiple.

Derivado de esta acción, la Junta de Gobierno de la CNBV resolvió positivamente la solicitud de revocación de la autorización para operar como institución de banca múltiple. Por consiguiente, a partir del 10 de octubre, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumió el cargo de liquidador de CIBanco y comenzó el pago a los ahorradores de los depósitos.

Esto, luego de que se determinara transferir la división fiduciaria de CIBanco a Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, para asegurar la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.

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