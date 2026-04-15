Chivas Confirma Salida de Alan Pulido: Esto Comunicaron

Por medio de un comunicado, las Chivas confirmaron hoy, 15 de abril de 2025, la salida de Alan Pulido. En N+ te compartimos qué dijeron.

La institución rojiblanca detalló que la decisión se tomó de mutuo acuerdo, lo que pone fin a la segunda etapa del atacante con el club, la cual inició en 2025.

Video: Marion Reimers Dice que Chivas Sufre Cuando Sus Futbolistas Son Convocados con la Selección

Nota relacionada: André-Pierre Gignac y 'Hormiga' González Protagonizan Emotivo Momento Tras el Tigres vs Chivas.

"De común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido", indicaron.

En el mensaje difundido, el club agradeció al futbolista por el tiempo que defendió la camiseta y por su contribución durante las dos etapas en las que formó parte del equipo. Asimismo, le desearon éxito en sus próximos desafíos profesionales.

Cabe destacar que, en redes sociales, el delantero ha mostrado "vínculos" recientes con Tigres UANL, en la descripción de su cuenta oficial de Instagram tiene "@clubtigresoficial".

Historias recomendadas:

FBPT

FBPT