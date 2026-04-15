Viabilidad de ‘Fracking’ en México, en Manos de 4 Universidades y 2 Institutos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 15 de abril de 2026 que investigadores de cuatro universidades y de dos institutos estarán a cargo de revisar la viabilidad de aplicar técnicas de fracking en México para explotar el gas no convencional.

El 8 de abril de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum reveló el plan de México para explotar gas natural, como parte de la estrategia para fortalecer la soberanía energética.

Un día después, Sheinbaum Pardo reconoció que la técnica de fracking suele impactar al medio ambiente y por ello es que se integraría a un grupo de especialistas para su viabilidad en México.

Además, aseguró que en caso de que sea viable la explotación de gas natural en México, no se usaría agua potable.

Universidades e institutos revisarán viabilidad de fracking

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo reveló cuáles son las cuatro universidades y los dos institutos que estarán a cargo de revisar la viabilidad de la explotación de gas natural en México.

Sheinbaum Pardo enfatizó en que los investigadores ayudarán a saber "bajo qué condiciones es factible o no es factible explotar el gas no convencional en nuestro país y en dónde sí y en dónde no".

Los especialistas son investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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¿Cuándo se sabrá si es viable hacer fracking?

La mandataria federal enfatizó en que “la idea es que como todos ellos ya conocen el tema, algunos han investigado aguas subterráneas y otras geología, tratamiento de agua, que se pongan de acuerdo, vean qué hay que investigar adicionalmente y en dos meses nos den una orientación después (para) seguir trabajando en este tema que representa soberanía”.

Por otra parte, la presidenta de México reconoció que el fracking "no es la única tecnología (que se busca desarrollar para la soberanía energética), las más importantes que estamos desarrollando son las fuentes renovables de energía. Vamos a pasar a 40% de generación de energías renovables al 2030 y trabajamos de forma muy importante sobre almacenamiento de energía".

Sin embargo, reconoció que México aún depende de 75% del gas natural que viene de Estados Unidos, "entonces, para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de alto nivel".

"Una vez que definan, si plantean que es factible hacerlo en alguna entidad, entonces, pasamos a la parte social, a la consulta con las comunidades, para que sea una decisión colectiva, nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad", aclaró.

Sheinbaum Pardo detalló en dos puntos por qué México volteó a ver la posibilidad de que el fracking se desarrolle en México. "Lo peor que podemos decir es no (es factible)".

"El primero, la soberanía energética: consumimos gas no convencional, está a 100 metros de la frontera (con Estados Unidos), nada más que está en Texas. 75% del gas que consume México es no convencional, solo que se produce en Estados Unidos. Ya estamos consumiendo gas no convencional, y con la soberanía, la situación actual, lo que vivió Europa hace unos años, por supuesto que tenemos buena relación con Estados Unidos y la vamos a seguir teniendo, y siempre vamos a resolver las diferencias que tengamos, pero tenemos que ver por nuestra soberanía energética". "Segundo, en varias reuniones con el equipo, lo que hemos observado es que hay una innovación enorme en este tema que permite que no se usen químicos tan contaminantes, sino biodegradable y también el reciclamiento de agua y muchas otras tecnologías, eso nos hace voltear a ver al gas no convencional con ojos de soberanía y con máxima reducción y mitigación de impactos ambientales".

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