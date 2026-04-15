Condenan al ‘Youtuber’ Johnny Somali por Video que Provocó Indignación: ¿De Qué lo Acusan?

La justicia condenó al youtuber conocido como Johnny Somali, por un caso que generó indignación en la sociedad; aquí te decimos de qué cargos acusaron al joven, de 25 años de edad.

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¿De qué acusaron a Johnny Somali?

Autoridades judiciales de Corea del Sur declararon culpable al estadounidense Ramsey Khalid Ismael, conocido en redes sociales como Johnny Somali, por un video contenido provocador, que generó indignación.

En octubre de 2024, Johnny Somali provocó indignación pública en Corea del Sur, con un video en el que aparecía besando y realizando un baile erótico sobre una estatua que rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual del ejército japonés, durante la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, el youtuber lamentó sus acciones, se disculpó y reconoció que no conocía la importancia del monumento.

Hoy, 15 de abril de 2026, la Corte del Distrito Oeste de Seúl señaló al youtuber por varios cargos entre ellos:

Obstrucción de actividades comerciales.

Distribución de contenido sexualmente explícito falsificado.

El creador de contenido también enfrentaba acusaciones de acoso a empleados y visitantes en un parque de diversiones, alterar el funcionamiento de una tienda de conveniencia al poner música a todo volumen y volcar fideo en una mesa, provocar escenas similares en un autobús y en el metro, y distribuir videos sexuales falsificados sin consentimiento.

El tribunal indicó que Johnny Somali mostró un desprecio "grave" por la ley de Corea del Sur y señaló que ofendió a innumerables personas con acciones transmitidas en vivo destinadas a generar ingresos en YouTube.

Por estos motivos, el tribunal ordenó la detención del joven, al considerar que existía riesgo de fuga.

Ahora, el joven deberá pasar seis meses en la cárcel como consecuencia de sus acciones, pese a que la fiscalía había solicitado una pena de tres años.

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Con información de N+.

RMT