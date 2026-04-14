Confirmado: 31 Minutos se Presentará en el Zócalo de la Ciudad de México

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los espectáculos más queridos por distintas generaciones. El próximo 30 de abril de 2026, 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño.

El evento se llevará a cabo a las 19:00 horas y promete un show lleno de música, humor y los personajes que han marcado a millones de fans en América Latina. La entrada será gratuita.

La importancia de 31 Minutos para muchas generaciones

Desde su estreno en 2003, 31 Minutos se convirtió en un referente de la televisión infantil gracias a su formato de noticiero satírico protagonizado por títeres como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana.

Creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el programa destacó por su humor inteligente, crítica social y una propuesta musical que logró trascender la pantalla. Canciones como “Mi muñeca me habló” o “Tangananica Tangananá” se volvieron virales mucho antes de la era de TikTok, consolidando a la serie como un fenómeno cultural.

A lo largo de más de dos décadas, el proyecto ha evolucionado hacia conciertos en vivo, giras internacionales y producciones teatrales, reuniendo a audiencias de todas las edades en países como México, Chile y Colombia.

El concierto en el Zócalo de la Ciudad de México contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Con este anuncio, 31 Minutos suma un éxito más en México, país donde ha construido una base de fans sólida y multigeneracional. Ahora, miles de personas podrán reunirse en la plancha del Zócalo para cantar, reír y revivir uno de los proyectos más emblemáticos del entretenimiento latinoamericano.

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