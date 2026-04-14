La Banda Indie Coreana The Rose Viene a México: ¿Dónde y Cuándo es la Venta de Boletos?

La banda surcoreana de indie rock The Rose confirmó su regreso a México con un concierto que promete ser uno de los más emotivos para sus fans, especialmente porque forma parte de una etapa previa a una pausa en su carrera.

¿Cuándo y dónde es el concierto de The Rose en México?

El grupo se presentará el próximo 17 de junio de 2026 en la Arena Ciudad de México.

El show forma parte de su gira internacional “Rosetopia”, con la que también acompañarán el lanzamiento de nueva música y recorrerán distintas ciudades del mundo.

¿Cuándo es la venta de boletos?

La venta general de boletos ya tiene fecha confirmada: será el 17 de abril de 2026 a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma Superboletos.

Hasta el momento, no se han revelado los precios, aunque se espera que existan paquetes VIP para los fans.

La banda adelantó que esta gira será una de las últimas antes de enfocarse en proyectos como solistas, lo que convierte el show en México en una despedida temporal de los escenarios.

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