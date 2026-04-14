Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, Hace Millonaria Donación a Mamá de Kimberly Loaiza

El cantante Jesús Ortiz Paz, líder de Fuerza Regida, se volvió tendencia luego de realizar una millonaria donación para apoyar a la mamá de la influencer Kimberly Loaiza en la recuperación de su salud.

De acuerdo con Steff Loaiza, el artista, también conocido como JOP, aportó alrededor de 1.7 millones de pesos (equivalentes a 100 mil dólares) para cubrir gastos médicos relacionados con la salud de la madre de la creadora de contenido.

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La donación ayudó a llegar a la meta

El apoyo económico llegó en un momento clave, ya que previamente se había abierto una campaña en GoFundMe para recaudar fondos. Sin embargo, tras confirmarse la donación de Ortiz Paz, la familia decidió cerrar la colecta para evitar seguir recibiendo dinero.

La situación generó conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron si era necesario mantener activa la recaudación tras recibir una suma tan significativa. Mientras algunos cuestionaron la transparencia del proceso, otros defendieron que los gastos médicos pueden ser elevados y prolongados.

En medio del drama con Juan de Dios Pantoja

El gesto de Ortiz Paz ocurre en paralelo a la polémica que rodea a Juan de Dios Pantoja, pareja de Kimberly Loaiza, y quien supuestamente condicionó la ayuda a la madre de su pareja.

La donación fue interpretada por muchos como un gesto de solidaridad poco común en la industria, lo que impulsó el tema a convertirse en tendencia. Para otros, el caso evidenció cómo las figuras públicas enfrentan críticas cuando recurren a campañas de financiamiento colectivo.

Hasta ahora, ni Kimberly Loaiza ni Jesús Ortiz Paz han dado declaraciones extensas más allá de lo compartido en redes, pero gracias a la donación, la recaudación por la mamá de las hermanas Loaiza llegó a su meta.

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