¿De Qué Está Enferma la Mamá de Kimberly Loaiza? Esto le Pasó a la Madre de la Influencer

La salud de la madre de Kimberly Loaiza ha generado preocupación luego de que se revelara que permanece hospitalizada en estado delicado y con una deuda médica que ya supera los millones de pesos.

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¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con información difundida por su familia, Mary Martínez Robledo, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una grave infección que derivó en una crisis de salud. Aunque no se ha confirmado un diagnóstico específico, se sabe que la complicación surgió a partir de un cuadro que inicialmente parecía una gripe, pero que evolucionó rápidamente debido a infecciones internas y abscesos.

La situación se agravó al punto de requerir atención intensiva. La madre de la influencer fue sometida a múltiples cirugías, al menos seis, según reportes, y llegó a sufrir un paro cardíaco.

Además, en los momentos más críticos tuvo que ser intubada, ya que la infección comprometió seriamente su estado general de salud.

Hospitalización prolongada y estado delicado

Actualmente, Mary Martínez continúa hospitalizada y bajo vigilancia médica constante. La familia ha señalado que su condición fue tan grave que estuvo “al borde de la muerte”, lo que obligó a implementar tratamientos de alta especialidad y cuidados intensivos.

Aunque en días recientes se ha reportado cierta estabilidad, su recuperación sigue siendo incierta y depende de la continuidad del tratamiento médico.

Una deuda millonaria que desató polémica

Según reveló su hija Steffany Loaiza, hermana de Kimberly, la deuda médica supera los 5 millones de pesos, lo que llevó a la familia a abrir campañas de recaudación en línea para cubrir los gastos.

Incluso, la cantante Kenia Os realizó una donación de aproximadamente 1.5 millones de pesos para ayudar a cubrir parte de la cuenta hospitalaria, aunque el monto total aún no ha sido liquidado.

El caso ha sido tema de conversación en redes tanto por gravedad de la situación como por el conflicto familiar que se ha hecho público. Diferencias entre las hermanas sobre los cuidados, los pagos y supuestas diferencias entre la familia Loaiza y Juan de Dios Pantoja, han puesto el caso en la mira pública.

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