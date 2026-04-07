Kenia Os Dona más de 1 Millón de Pesos para la Recuperación de la Mamá de Kimberly Loaiza

La cantante e influencer mexicana Kenia Os tomó un papel inesperado en la polémica que rodea a la familia de Kimberly Loaiza.

La madre de Steffany y Kimberly Loaiza tuvo que ser hospitalizada por una condición grave de salud, y Steffany tuvo que pedir apoyo para poder solventar los gastos médicos de la hospitalización.

Según Steffany, hermana de Kimberly, el hospital en el que atendieron a su mamá recibió un depósito de aproximadamente 1.5 millones de pesos, realizado por el equipo de Kenia Os, con el objetivo de ayudar a solventar la deuda generada por la atención médica.

La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde Steffany apareció visiblemente conmovida y agradecida por el gesto. “Estoy muy agradecida… la vida y Dios te lo va a recompensar”, expresó entre lágrimas tras recibir la llamada del hospital confirmando el apoyo económico.

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Un gesto que sorprende en medio de la polémica

La donación ha llamado la atención debido al historial de conflictos entre Kenia Os y la familia Loaiza. En el pasado, la cantante mantuvo diferencias públicas con Kimberly Loaiza y su esposo, Juan de Dios Pantoja, lo que hacía impensable una acción de este tipo.

La situación familiar también ha sido tenso en los últimos días. Steffany ha hecho declaraciones señalando desacuerdos sobre la responsabilidad económica del tratamiento de su madre, quien habría sido hospitalizada tras una fuerte infección que la llevó incluso a terapia intensiva.

Según los testimonios difundidos, la familia ya buscaba alternativas para recaudar fondos ante los altos costos médicos. La aportación de Kenia Os llegó en un momento clave, pues ayuda a cubrir parte de la deuda hospitalaria, aunque aún no se ha informado si el monto total ha sido liquidado.

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