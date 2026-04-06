Pedro Cuevas a la Cárcel: Cantante Guatemalteco Irá a Prisión por Abusar de su Hija

El cantante guatemalteco Pedro Cuevas fue condenado a prisión tras ser declarado culpable por el delito de agresión sexual en contra de su hija, en un caso que ha generado indignación y atención pública en Guatemala.

De acuerdo con reportes de medios locales, la sentencia llega luego de un proceso judicial que se extendió por varios años, marcado por apelaciones, audiencias y alta exposición mediática.

Las autoridades determinaron que existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del artista en los hechos denunciados.

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Contexto del caso

El caso se remonta a 2021, cuando la denuncia fue presentada por la madre de la menor, la ex Miss Guatemala Florecita Cobián. Desde entonces, el proceso atravesó distintas etapas legales, incluyendo un sobreseimiento provisional que posteriormente fue revocado por una sala de apelaciones, lo que permitió que el caso avanzara a juicio oral.

El juicio inició formalmente en febrero de 2026 ante un tribunal especializado en delitos de femicidio y violencia contra la mujer en Sacatepéquez. Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimonios y evaluaciones psicológicas como parte de la acusación.

Tras analizar las evidencias, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Cuevas, imponiéndole una pena de prisión (reportada en algunos medios como de varios años), al considerarlo culpable de agresión sexual agravada.

El caso ha provocado reacciones en la opinión pública, tanto por la gravedad de los delitos como por el hecho de involucrar a una figura del ámbito artístico. Además, ha reavivado la conversación sobre la importancia de garantizar justicia para víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Hasta el momento, no se ha informado si la defensa del cantante interpondrá recursos legales para impugnar la sentencia.

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