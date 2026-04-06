Así Reaccionó Fátima Bosch a Rumor de Romance con Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

La Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, rompió el silencio ante los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, luego de que la especulación se viralizara en redes sociales.

La controversia comenzó a partir de un comentario en TikTok que supuestamente provenía de Miguel Gallego Arámbula, lo que desató una ola de teorías sobre un posible romance.

Sin embargo, la autenticidad de dicha cuenta nunca fue confirmada, pese a que usuarios interpretaron la interacción como una señal de cercanía entre ambos.

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“Es un bebé”: la respuesta de Fátima Bosch

Ante los rumores, Bosch fue cuestionada por medios y respondió de forma tajante, descartando cualquier vínculo sentimental.

“Es un bebé… es una criatura. Yo tengo 25 años”, declaró, enfatizando la diferencia de edad y desmintiendo por completo los rumores.

Con estas declaraciones, la modelo dejó claro que no existe ninguna relación con Miguel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

Este hecho, también obligó a Arámbula a pronunciarse de manera indirecta sobre este rumor. La actriz compartió un video en sus stories de Instagram donde se aclara que sus hijos no cuentan con redes sociales oficiales.

El video también dejaba claro que todo se trató de desinformación generada por cuentas falsas.

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