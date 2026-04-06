Le Ofrecían Millones: ¿Por Qué Erik Per Sullivan Rechazó Volver como Dewey en la Nueva Malcolm?

El regreso de Malcolm el de en medio emocionó a todos los fans que crecieron con la serie, pero también dejó una ausencia que no ha pasado desapercibida: Dewey no será interpretado por Erik Per Sullivan.

Lo más sorprendente no es solo su ausencia, sino la razón detrás: rechazó una oferta millonaria para volver.

De acuerdo con declaraciones de sus excompañeros, al actor le ofrecieron “muchísimo dinero” para regresar a la icónica serie. Sin embargo, su respuesta fue: no.

Captan a Frankie Muniz, de "Malcolm el de en Medio", en Cancún

¿Por qué Erik no quiso volver a interpretar a Dewey?

Según Jane Kaczmarek, quien interpreta a Lois, Sullivan simplemente no está interesado en volver a la actuación.

Lejos de los sets, Erik Per Sullivan tomó un camino completamente distinto. Actualmente se dedica a la academia y estudia literatura en Harvard, donde cursa estudios de posgrado.

El actor dejó de actuar desde 2010 y ha mantenido un perfil extremadamente bajo desde entonces.

Según sus colegas, esta vida le resulta mucho más satisfactoria que volver al entretenimiento. Incluso el elenco ha respaldado su postura, señalando que está feliz con su decisión y que dio su aprobación para que el personaje fuera recasteado.

Entonces, ¿qué pasó con Dewey?

Aunque el revival contará con gran parte del elenco original, incluidos Frankie Muniz y Bryan Cranston, el personaje de Dewey será interpretado por otro actor.

La nueva miniserie, que mostrará a Malcolm ya adulto con su propia familia, se estrenará en 2026 y promete apelar tanto a la nostalgia como a una nueva generación.

Historias recomendadas:

Tekashi 69 Sale de la Cárcel y Presume un Bob Esponja Firmado por Nicolás Maduro

"Soy Prediabética": Natalia Jiménez Explica Por Qué Usó Ambulancia para Llegar a una Fiesta