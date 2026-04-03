Tekashi 69 Sale de la Cárcel y Presume un Bob Esponja Firmado por Nicolás Maduro

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, volvió a ser tendencia tras salir de prisión este 3 de abril de 2026, pero no precisamente por su libertad, sino por el recuerdito de la cárcel que decidió presumir: un muñeco de Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro.

El artista abandonó el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn luego de cumplir una condena de aproximadamente tres meses por violar los términos de su libertad supervisada.

6ix9ine has been released from prison.



He shares that while he was in there, Nicolas Maduro (former President of Venezuela) signed a SpongeBob figurine for him. pic.twitter.com/MA20vo95kz — Pop Base (@PopBase) April 3, 2026

A su salida, Tekashi fue captado en video mientras celebraba su liberación junto a amigos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en que mostró a la cámara un peluche de Bob Esponja con una firma que, según él, pertenece al exmandatario venezolano.

“Maduro lo firmó”, dijo el rapero mientras enseñaba el objeto, en el que se puede leer un mensaje con frases como “Venezuela por siempre” y la fecha del 2 de abril.

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Un encuentro inesperado en prisión

Este particular gesto tiene una explicación, pues ambos habrían convivido dentro del mismo centro penitenciario.

Nicolás Maduro permanece detenido en ese lugar desde enero de 2026, enfrentando cargos en Estados Unidos, lo que lo llevó a coincidir con el polémico rapero durante su reclusión.

Tekashi incluso había anticipado anteriormente que compartiría prisión con figuras de alto perfil, lo que en su momento generó escepticismo entre sus seguidores.

De la cárcel al espectáculo

Fiel a su estilo, el rapero convirtió su salida en un show. En redes sociales compartió el momento de su liberación, donde además de mostrar el muñeco autografiado, celebró con una ostentosa cadena y mensajes de agradecimiento.

ekashi ha estado envuelto en múltiples problemas legales desde su vinculación con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods y posteriores violaciones a su libertad condicional.

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