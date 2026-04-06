Piden Vetar a Kanye West de Festival en Reino Unido, Mientras los Patrocinadores se Retiran

Diversos políticos británicos y organizaciones de la comunidad judía han solicitado al Gobierno del Reino Unido impedir la entrada del rapero estadounidense Kanye West, quien tiene previsto presentarse en un festival musical en Londres este mes de julio, debido a su historial de declaraciones antisemitas.

La organización Campaña contra el Antisemitismo instó este lunes a las autoridades a negar cualquier permiso migratorio al artista en medio de la controversia que ha rodeado su participación en el Wireless Festival, programado del 10 al 12 de julio. La polémica ya ha tenido consecuencias comerciales: marcas como Pepsi y Diageo retiraron su patrocinio del evento.

Video: Kanye West Revela Primer Adelanto de su Documental ‘In Whose Name?’

Qué dijo el primer ministro

El primer ministro británico, Keir Starmer, criticó públicamente la invitación al músico en un artículo publicado el fin de semana, donde calificó de “profundamente preocupante” que haya sido considerado como cabeza de cartel, pese a sus antecedentes de comentarios antisemitas y expresiones de admiración hacia el nazismo. West no se presenta en el Reino Unido desde 2015.

En la misma línea, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenó las declaraciones del rapero, aunque aclaró que el Ayuntamiento no tiene participación en la organización del festival.

La presión política ha ido en aumento en las últimas horas. La diputada laborista Rachael Maskell sostuvo que no se le debería brindar una plataforma al artista, mientras que el líder liberal demócrata Ed Davey pidió endurecer las medidas contra el antisemitismo, incluyendo la prohibición de su ingreso al país. Por su parte, la dirigente conservadora Kemi Badenoch señaló que no se debe dar visibilidad a figuras que promueven discursos de odio.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior británico no ha recibido una solicitud formal de ingreso por parte del artista.

Las polémicas de Kanye West

La controversia se suma a una serie de episodios recientes protagonizados por West. El año pasado lanzó el tema “Heil Hitler”, considerado una apología al dictador nazi, además de comercializar productos con simbología relacionada. En 2022, fue suspendido en varias ocasiones de la plataforma X por comentarios ofensivos.

En enero pasado, el músico publicó una disculpa en el Wall Street Journal, donde negó ser nazi o antisemita y atribuyó su comportamiento a un episodio relacionado con su trastorno bipolar, el cual, dijo, ha afectado gravemente su vida personal.

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