Prohíben a Kanye West Viajar a Reino Unido: ¿Cuál Es el Motivo?

El Gobierno británico prohibió la entrada al rapero estadounidense Kanye West ​en el país, te decimos cuál es el motivo.

Esta noticia llega luego de las crecientes críticas por su contratación como cabeza ​de ​cartel ‌del ‌festival de música Wireless en Londres, que se realizará entre el 10 y el 12 de julio.

¿Cuál es el motivo por el que prohíben a Kanye West Viajar a Reino Unido?

La decisión de vetar la entrada al país a Kanye West , que como ya te mencionamos tenía previsto actuar en el festival Wireless de Londres, se basó en que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público", según precisó el Ministerio del Interior británico (Home Office) a la BBC.

West ha suscitado la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido debido a:

Su historial de comentarios antisemitas.

Varias empresas retiraron su patrocinio al festival londinense tras conocerse su participación.

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Con información de N+, Routers, EFE.

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