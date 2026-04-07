Karol G Habla por Primera Vez de su Ruptura con Feid: Esto Dijo

La cantante colombiana Karol G rompió el silencio sobre su separación de Feid y, por primera vez, habló abiertamente del tema en una entrevista para la revista Playboy, donde también protagoniza la portada de su edición primavera 2026.

Tras meses de especulaciones, la artista confirmó que su relación llegó a su fin y dejó claro que actualmente está soltera, lo que marca abiertamente el cierre de una de las parejas más populares del género urbano.

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Qué dijo Karol G sobre su ruptura con Feid

En la conversación, Karol G compartió una reflexión íntima sobre su proceso personal y el aprendizaje que le dejó la ruptura:

“Estoy soltando todo. Estoy soltera y mis momentos más evolutivos han sido cuando estoy sola. Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos… pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo.”

La intérprete también describió el rompimiento como un momento difícil que la llevó a reconstruirse emocionalmente. Incluso confesó que atravesó una etapa especialmente dura: “la vida me tiró al suelo”, dijo al recordar el impacto que tuvo la separación en su vida personal.

De acuerdo con lo revelado en la entrevista, la ruptura habría ocurrido a finales de 2025, luego de aproximadamente dos años de relación.

Más allá del dolor, la cantante aseguró que esta nueva etapa en solitario le ha permitido crecer tanto a nivel personal como profesional.

Con estas declaraciones, Karol G confirma el fin de su relación con Feid, y deja ver una faceta más vulnerable y reflexiva, en un momento clave de su carrera, justo antes de convertirse en la primera latina en encabezar Coachella.

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