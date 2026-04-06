Shiloh Jolie Sorprende en Video de Cantante de K-Pop, Dayoung, por su Parecido a Brad y Angelina

Shiloh Jolie, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, tiene una breve aparición en un videoclip de la artista de K-pop Dayoung, donde destacó por su incursión en la música y por el impactante parecido físico con sus famosos padres.

La joven de 19 años participa en el videoclip del sencillo “What’s a Girl to Do”, cuyo adelanto se volvió viral. Aunque su aparición es breve, fue suficiente para que en internet surgieran miles de que la comparan directamente con su madre, especialmente por sus facciones, mirada y estilo.

Usuarios incluso señalaron que Shiloh parece una “copia exacta” de Angelina en su juventud, mientras que otros destacaron que también heredó rasgos de Brad Pitt.

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El gran estilo de Shiloh

En el clip, la hija de las estrellas de Hollywood aparece con un look marcado por unas trenzas, maquillaje marcado y accesorios llamativos, que recuerda a los icónicos estilos de su madre en los años 90 y 2000, reforzando aún más las comparaciones.

Su participación también ha llamado la atención por la forma en que llegó al proyecto: Shiloh fue seleccionada a través de una audición abierta en Estados Unidos, sin que el equipo supiera inicialmente quién era.

Lejos de depender de su apellido, la joven ha construido una trayectoria enfocada en la danza, disciplina en la que ha trabajado durante años y que ahora la acerca a una industria tan exigente como la del K-pop.

Su aparición en el video, que se estrenará completo este martes 7 de abril, confirma que el legado de los Jolie-Pitt sigue captando miradas, ahora con una nueva protagonista, pese a que la relación entre sus padres no es del todo buena.

Recordemos que, en años recientes, algunos de los hijos de la pareja optaron por llevar únicamente el apellido de su madre.

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