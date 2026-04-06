Margaret Qualley Luce Casi Irreconocible en el Nuevo Video de Sabrina Carpenter "House Tour"

La actriz Margaret Qualley sorprendió a fans y usuarios en redes sociales tras aparecer con un look completamente transformado en el nuevo videoclip de Sabrina Carpenter, “House Tour”, donde luce prácticamente irreconocible.

En el video, codirigido por la propia cantante y Qualley, la actriz abandona su imagen habitual para apostar por una estética mucho más atrevida: cabello largo en tono cobrizo, flequillo voluminoso estilo “Bratz” y un maquillaje marcado con labios delineados y rubor intenso, que refuerzan una vibra retro y provocadora.

Conocida por su estilo más sobrio en alfombras rojas y proyectos cinematográficos, Qualley se reinventa aquí como parte de un trío caótico junto a Carpenter y Madelyn Cline, en una narrativa que mezcla glamour, rebeldía y humor negro.

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De qué se trata el videoclip de "House Tour"

El clip presenta a las tres como una especie de “banda” que irrumpe en una mansión para saquearla, probándose ropa, jugando y causando destrozos antes de huir en una camioneta, en una historia que evoca referencias cinematográficas como The Bling Ring.

Además del impactante cambio físico, la participación de Qualley también destaca detrás de cámaras, ya que colaboró en la dirección del video, lo que significa un giro interesante en su carrera artística y creativa.

“House Tour”, sencillo del álbum Man’s Best Friend (2025), llega en un momento clave para Sabrina Carpenter, quien se prepara para encabezar el festival Coachella.

Con este lanzamiento, tanto Carpenter como Qualley apuestan por una narrativa visual más arriesgada, donde la estética exagerada, la ironía y el caos se convierten en protagonistas, y donde, definitivamente, Margaret Qualley logra lo impensable: volverse casi irreconocible.

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