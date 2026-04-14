¿De Qué Murió Felipe Staiti, Guitarrista y Fundador de Los Enanitos Verdes?

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, murió este lunes 13 de abril en un hospital en Argentina, luego de una gira en México que incluyó su presentación en el Vive Latino.

Las causas específicas del fallecimiento no se han informado oficialmente por familiares ni el grupo de rock, aunque se sabe que llevaba al menos tres semanas internado en un centro médico de Mendoza, su ciudad natal.

Asimismo, se conoce que tuvo severas complicaciones de salud, aunado a padecimientos previos por una enfermedad autoinmune sistémica que ya lo había llevado a ser hospitalizado hace dos años.

De forma preliminar, se ha reportado que llegó a estar en terapia intensiva en el hospital italiano de Mendoza, a donde fue ingresado luego de mostrar signos de fiebre. Medios locales señalaron que Staiti, de 64 años, fue víctima fatal de una hemorragia masiva.

La última gira en México

El argentino actuó con Los Enanitos Verdes el 14 de marzo en el festival Vive Latino en la Ciudad de México y dos días después en la Feria de las Fresas en Irapuato, Guanajuato.

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Mientras que el 18 de marzo se presentó en el Teatro del Pueblo por las fiestas patronales de San José del Cabo, en Baja California Sur. Su círculo cercano ya había detectado que en los últimos shows en tierras mexicanas presentaba cuadros febriles.

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Días despues de cumplir una fecha en Costa Rica fue hospitalizado, cuando volvió a Mendoza, según medios argentinos.

Precisamente en México contrajo una infección bacteriana a finales de 2024, después de una gira por América Latina, debido al 40 aniversario del primer álbum de su banda. Aquel entonces sufrió mucha deshidratación y estuvo hospitalizado un mes. En ese tiempo perdió hasta 15 kilos. Se recuperó, pero afectó su capacidad vocal.

Además, la situación se complicó por su condición como celíaco por el transtorno autoinmune que causa que el cuerpo dañe su propio intestino delgado al ingerir gluten, y cuyo tratamiento consiste en evitar de por vida el consumo de trigo, avena, cebada y centeno, según sitios médicos.

El guitarrista de 64 años

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza. Se formó musicalmente desde niño y tuvo bandas propias. En noviembre de 1979, a sus 18 años, se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, a quienes conoció en el coro de una iglesia en Mendoza, para fundar Los Enanitos Verdes.

El grupo alcanzó notoriedad en 1984 al ser distinguido como revelación en el Festival de La Falda, de los eventos más importantes del rock argentino para esa época. A partir de ahí, la banda tuvo proyección internacional y produjo discos emblemáticos del rock en español.

Staiti se consolidó como guitarrista. Le gustaba usar instrumentos de Fender de los años setenta. Igual trabajó como compositor y productor, de acuerdo con perfiles de medios argentinos.

Además, impulsó proyectos como el Felipe Staiti Trío (2009) y trabajó con bandas de distintos países. En 2013 lanzó una línea de vinos en Mendoza, con variedades Malbec y Syrah, y fue reconocido en 2012 por la revista Rolling Stone entre los guitarristas más destacados del rock argentino, ubicándolo en el puesto 62.

Tras la muerte de Cantero en septiembre 2022 por cáncer renal, el guitarrista asumió la voz principal y el liderazgo de Los Enanitos Verdes. Junto al baterista Jota Morelli y el bajista Guillermo Vadalá, dio continuidad a la banda en presentaciones internacionales.

De la banda original sobrevive el baterista Piccolo, aunque se retiró en 2009.

A finales de marzo, "Lamento boliviano", el tema más popular del grupo, superó los mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción de rock argentino en lograrlo.

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ASJ