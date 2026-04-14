Ingresan a Salón de la Fama del Rock Oasis, Phil Collins, Iron Maiden, Celia Cruz y Más

Los reformados príncipes del britpop Oasis y el "rockero para papás" Phil Collins encabezaron la generación 2026 de inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame), que igual incorporará a Iron Maiden y reconocerá en una categoría especual a la reina de la Salsa, Celia Cruz.

La lista se dio a conocer durante la emisión del lunes 14 de abril de "American Idol", programa conducido por los rockeros Pat Benatar y Neil Giraldo.

Los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes para ser elegibles para la incorporación. Los nominados fueron votados por más de mil 200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Igual ingresarán Billy Idol, Queen Latifah, la cantante Sade y las bandas de Manchester Joy Division y New Order, junto con los nominados por primera vez Wu-Tang Clan, colectivo de hip hop, y el fallecido Luther Vandross, crooner de voz aterciopelada.

"La inducción al Rock & Roll Hall of Fame es el mayor honor en la música", dijo el presidente de la organización, John Sykes.

"Esperamos celebrar a estos artistas extraordinarios en la ceremonia de este año; será una noche inolvidable", añadió.

¿Quiénes son los de la generación 2026?

Collins, un rockero de estilo suave que ya está en el salón como integrante de Genesis, ha tenido éxitos como solista como “In the Air Tonight” y “One More Night”, y ha ganado ocho premios Grammy, incluido el de álbum del año en 1985 por “No Jacket Required”. El británico ingresó la primera vez que fue nominado.

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La vocalista de soul-jazz Sade, también nominada en 2024, tuvo éxitos de rock suave como “Smooth Operator” y “The Sweetest Taboo”. Wu-Tang Clan ha sido aclamado como innovador del rap desde su álbum debut de 1993 que cambió las reglas del juego, “Enter the Wu-Tang”.

Iron Maiden, nominada dos veces antes, ayudó a impulsar la nueva ola del heavy metal británico con álbumes icónicos como “The Number of the Beast”. Vandross, que vendió más de 25 millones de álbumes y tuvo éxitos como “Here and Now” y “Any Love”, murió en 2005 e inspiró “Luther”, de Kendrick Lamar y SZA.

Este año, el salón igual incorporará a los pioneros del post-punk Joy Division y New Order —que compartían a la mayoría de los mismos integrantes—, así como a Oasis, el grupo de britpop que se reunió recientemente. Idol, también inglés, ha aportado un desdén punk al pop con canciones como “White Wedding” y “Rebel Yell”.

"Cuando el grupo de rock británico Oasis comenzó su gira de reunión el verano pasado, después de más de una década de disputas entre sus líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher, la banda parecía poco convencida de que a Estados Unidos le importara mucho", apuntó New York Times.

"Oasis ya tiene la prueba de que, efectivamente, aquí se les celebra", agregó al destacar la incorporación entre los artistas más importantes y legendarios del rock.

Celia Cruz será reconocida; Shakira quedó fuera

Entre los nominados este año que no lograron entrar en la clase de 2026 figuran Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira.

Además de la categoría de intérpretes, quienes ingresan al salón pueden hacerlo bajo tres categorías de comités especiales: influencia temprana, excelencia musical y el Premio Ahmet Ertegun para No Intérpretes.

El premio de influencia temprana de este año honrará a Queen Latifah, la cantante cubana Celia Cruz, el músico nigeriano Fela Kuti, la rapera MC Lyte y el country rockero Gram Parsons. La excelencia musical reconocerá a la compositora Linda Creed y a los productores Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin.

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La reina de la salsa será reconocida como parte de los artistas que, desde géneros como el blues, el jazz o la música latina, ayudaron a sentar las bases del rock e influyeron en generaciones posteriores, aunque no pertenezcan directamente al género.

Más de 50 años después de su muerte, Ed Sullivan, el legendario presentador de su programa de televisión homónimo que era una cita obligada, ingresará al salón con el Premio Ahmet Ertegun para No Intérpretes.

Es un reconocimiento a lo importante que se volvió su escenario de los domingos por la noche como plataforma de lanzamiento para casi todos los íconos musicales de las décadas de 1950 y 1960, y a cómo su programa ayudó a derribar barreras raciales en el entretenimiento de Estados Unidos.

La ceremonia de incorporación se realizará el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Una presentación televisiva se emitirá en diciembre por ABC. El próximo año, la ceremonia regresará a la sede del salón en Cleveland.

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Con información de Agencias

ASJ

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