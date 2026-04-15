Frente Frío 45 Traerá Heladas en México: ¿Dónde Habrá Temperaturas Bajo Cero?

El nuevo frente frío 45 se aproxima a nuestro país, al mismo tiempo que sigue en territorio nacional el sistema frontal 44; aquí te decimos en qué estados habrá temperaturas con heladas bajo cero.

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Frente frío 44

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío 44 y una línea seca en el norte del país podría generar torbellinos hoy, 15 de abril de 2026, en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, habrá lluvia con granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí.

En Ciudad de México, el frente frío 44 no va a afectar las condiciones climáticas, sin embargo, canales de baja presión y el ingreso de humedad de los Océanos Pacífico y Atlántico provocarán lluvias aisladas.

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Nuevo frente frío 45

El Meteorológico Nacional también dio a conocer que se el nuevo frente frío 45 se aproximará a la zona norte del país a partir del jueves, 16 de abril de 2026, para ingresar el viernes.

Se prevé que para el sábado, 18 de abril de 2026, el frente frío 45 se extenderá por el norte del país y asociado con otros fenómenos, generará lluvias, vientos y bajas temperaturas.

Estados bajo cero el viernes 17 de abril 2026

Temperaturas de entre -5 y 0 grados: Heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas de entre 0 y 5 grados: Heladas en zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Estados bajo cero el sábado 18 de abril 2026

Frío de -5 a 0 grados: Heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Frío de 0 a 5 grados: Heladas en zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Ola de calor

En contraste, algunos estados de la República mexicana siguen en plena ola de calor, tal es el caso de zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

Se prevé que la actual ola de calor termine hoy, en Chiapas.

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Con información de N+.

RMT