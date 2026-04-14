México Sufrirá Ahora Embate del Frente Frío 45: ¿Cuándo Entra el Nuevo Sistema Frontal?

En los próximos días, México sufrirá el embate del nuevo frente frío número 45, el cual se combinará con otros fenómenos meteorológicos y ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos.

Por ello, aquí te decimos qué día entrará el nuevo sistema frontal de la temporada de frentes fríos, así como las zonas que tendrán afectaciones, para que te mantengas alerta y evites complicaciones por las bajas temperaturas.

¿Sabías que?

Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

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¿Qué día entra el frente frío 45?

Actualmente, nuestro país es afectado por el frente frío 44, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el próximo ingreso del sistema frontal 45.

En su pronóstico ampliado, dio a conocer que el nuevo frente frío se aproximará e ingresará el viernes 17 de abril de 2026 al noreste del territorio mexicano, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, mientras que la línea seca permanecerá sobre el noreste del país.

“Ambos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento sobre entidades del norte de México, así como chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas”, advirtió.

De tal manera, dio a conocer a cuántos grados bajará la temperatura la madrugada del sábado 18 de abril:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

El frente frío 45 ingresará a México esta semana. Foto: SMN

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

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Con información de N+.

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