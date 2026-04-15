¿’Fracking’ Bajará Precio del Gas Natural? Sheinbaum Explica Objetivo del Plan Energético

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan para la explotación de gas natral y explicó si el llamado fracking permitirá que baje el precio del gas, en el país.

En la conferencia mañanera de hoy, 15 de abril de 2026, la mandataria presentó al grupo de científicos mexicanos que colaborarán en determinar qué es factible y qué no para explotar gas natural mediante fracturación hidráulica conocida como fracking, “un tema tan importante para el país, que representa -en primer lugar- soberanía”.

La presidenta consideró que incorporar a la academia, a investigadores y a las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), permitirá “tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”.

Sheinbaum Pardo subrayó que “no es la única tecnología” que se está desarrollando en México, pues las más importantes son las fuentes renovables de energía, que para 2030 alcanzarán el 40%.

Mencionó que México depende del 75% del gas natural que proviene de Estados Unidos, por lo que el plan prevé fortalecer la soberanía energética.

Destacó que más que el precio, el fracking permitirá “que haya gas en nuestro propio territorio” y subrayó que no se trata de un beneficio individual, sino colectivo, para el futuro del país.

"Nosotros no le vamos a entregar nuestros recursos naturales al extranjero", subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad del uso de tecnologías de empresas extranjeras para la fracturación hidráulica. pic.twitter.com/CRAcglKSuO — NMás (@nmas) April 15, 2026

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RMT