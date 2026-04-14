Se Aproxima Frente Frío 45 a México; Provocará Fuertes Lluvias en 17 Estados | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada del Frente Frío 45, que ingresará a México en los próximos días, trayendo consigo fuertes lluvias en al menos 17 estados y bajas temperaturas que podrían alcanzar hasta los -5 grados Celsius en algunas regiones del país.

Según el pronóstico, el viernes 17 de abril se aproximará un nuevo frente frío al noroeste del territorio mexicano, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Este fenómeno interactuará con la línea seca que se mantendrá sobre el noreste del país, lo que generará rachas fuertes de viento en las entidades del norte. Además, se espera que los estados de Nuevo León y San Luis Potosí experimenten chubascos, mientras que Coahuila y Tamaulipas tendrán lluvias aisladas.

Para el sábado 18 de abril, el nuevo frente frío se extenderá sobre el norte de México, continuando asociado con la vaguada y la línea seca. Este sistema continuará provocando rachas de viento fuertes en las regiones afectadas, mientras que se prevé que las lluvias se intensifiquen, especialmente en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde se esperan lluvias puntuales fuertes. Coahuila podría experimentar intervalos de chubascos.

El SMN también advirtió que este frente frío provocará un descenso notable en las temperaturas, especialmente en zonas altas, donde se podrían registrar temperaturas bajo cero.

Clima para el jueves 16 de abril: Dónde lloverá

Intervalos de chubascos: Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el viernes 17 de abril: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas: Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche y Quintana Roo.

¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

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