¿Habrá Bloqueos? Transportistas Presionan Por Diálogo Ante Aumento en Combustibles y Casetas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtió que el incremento en los precios de los combustibles y el alza en las tarifas de peaje podrían generar un impacto severo no solo en el sector del transporte, sino en la estabilidad económica de millones de mexicanos.

Ante este panorama, la organización expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que estas medidas ya están provocando en el país. Destacó que el autotransporte de carga moviliza más del 80 por ciento de las mercancías a nivel nacional, por lo que representa un pilar fundamental para la cadena de suministro, el comercio y el acceso a bienes esenciales.

Sin embargo, el sector enfrenta una presión creciente debido al encarecimiento del diésel, el aumento en los costos operativos y las constantes alzas en las casetas. “Esta situación no solo impacta a los transportistas, sino que inevitablemente se traslada al costo final de los productos. La consecuencia es clara: un incremento sostenido en la inflación, particularmente en los productos de la canasta básica que ya registra aumentos por encima de la inflación general”, indicó la ANTAC.

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ANTAC hace llamado urgente al Gobierno Federal

La asociación alertó que, de continuar esta tendencia, México podría enfrentar un escenario en el que el costo de vida aumente de forma significativa, afectando directamente el poder adquisitivo de las familias, especialmente de los sectores más vulnerables. El encarecimiento de alimentos, insumos y servicios básicos, advirtió, podría generar una presión social considerable.

“ANTAC hizo un llamado urgente a las autoridades federales para establecer mesas de diálogo reales y efectivas donde se analicen soluciones integrales que permitan contener el impacto de estos incrementos”, señaló la organización.

Asimismo, subrayó la necesidad de implementar políticas que garanticen la estabilidad del sector transporte y eviten que los costos operativos continúen trasladándose al consumidor final. “El transporte no es el problema, es parte de la solución”, concluyó.

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