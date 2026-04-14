Nuevo Anuncio de Transportistas y Agricultores: Dan Fecha Clave para Mega Paro Nacional

Transportistas y agricultores hicieron un nuevo anuncio sobre la situación que enfrentan. Te decimos las fechas clave para un posible mega paro nacional.

Se trata de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que hace unos días realizaron protestas en carreteras del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Fecha clave para definir mega paro nacional

Los transportistas y agricultores se reunirán en el "Primer Encuentro Nacional de Productores, Transportistas y Sectores Diversos de la Sociedad Mexicana", luego de meses de iniciado el diálogo con el Gobierno de México, sin que se resuelva la situación,

Los inconformes del ANTAC y FNRCM aseguran que no ha recibido respuestas y soluciones a sus demandas por parte del Gobierno Federal y que han recibido represión a las movilizaciones, tal como sucedió en Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas.

El encuentro será en Tlaxcala del 16 al 18 de abril, en el que se abordará la problemática que enfrentan.

Sin embargo, será el viernes 17 de abril cuando se definirá el plan de lucha para los próximos días, que podría incluir un mega paro nacional.

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Con información de N+

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