Sheinbaum Habla sobre Muerte de Perros en Tecámac y Hace Propuesta para Seres Sintientes

Ante la polémica por las declaraciones de la senadora Mariela Gutiérrez, quien reconoció que durante su administración como alcaldesa de Tecámac se sacrificaron 10 mil perros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por siempre buscar la protección animal.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy,16 de abril de 2026, la mandataria nacional destacó la importancia de buscar las mejores prácticas para garantizar la protección de los animales.

“Yo creo que es mejor siempre buscar la protección animal, siempre, y buscar las mejores prácticas para ello”, dijo al ser cuestionada por lo ocurrido en Tecámac, Estado de México.

En contexto

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante , reconoció que durante su gestión como alcaldesa se sacrificaron miles de perros en el Centro de Bienestar Animal.

, reconoció que durante su gestión como alcaldesa se sacrificaron miles de perros en el Centro de Bienestar Animal. Dijo que esto se realizó conforme a la norma y como parte del control de animales en situación de calle.

Al ser cuestionada sobre el número de animales afectados, justificó que se trataba de perros que habían atacado a personas y que otros estaban desahuciados.

y que otros estaban desahuciados. Finalmente dijo que en total fueron unos 10 mil perros e insistió que fue conforme a las normas oficiales mexicanas.

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“Hay que cambiar la norma”

Al hablar sobre el tema, Sheinbaum dijo que Gutiérrez no violó la ley, porque estaba en una norma.

Pero dijo que “en todo caso hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable los seres sintieses”.

Recordó que por ello se elevó a rango constitucional la protección de los animales, aunque recordó que está pendiente la ley de cuidado animal.

“Está pendiente, la está revisando la consejera jurídica con la secretaria (de Medio Ambiente), Alicia Bárcena, para poderla publicar”, sostuvo.

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Investigación en Edomex

Por este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación de oficio por delitos relacionados con maltrato animal cometidos por servidores públicos, que podrían alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión; esto con el objetivo de determinar las responsabilidades a las que haya lugar.

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Con información de N+.

spb