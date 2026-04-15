Senadora Confirma 10 Mil Perros Sacrificados en su Gestión como Alcaldesa de Tecámac, Edomex

La ahora senadora de Morena, Mariela Gutiérrez se encuentra en medio de una polémica por los derechos de los animales, ya que en las últimas horas, circuló un video en el que admite que hay libros que indican que "hay que sacrificar animales de calle".

En el video donde se observan a más personas que la cuestionan, ella dice que no están en contra de los "seres sintientes como ahora les dicen, simplemente hemos hecho el trabajo que nos establece la Constitución".

Noticia relacionada: Reducen Condenas por Maltrato Animal y Desatan Protesta Frente a la SCJN en CDMX

"Sí, no lo negamos, se han tenido que sacrificar animales".

Los animales han sido reconocidos como seres sintientes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, la senadora y expresidenta municipal de Tecámac, Estado de México, justificó que todo lo han hecho conforme y estricto apego a la ley.

Reitera sacrificio de animales

Tras sus declaraciones, la senadora dio una conferencia de prensa en la que volvió a admitir que sacrificaron a miles de animales. Al ser cuestionada sobre si ningún perro había perdido la vida, la senadora, dijo:

"Que no fuera apegado a la ley, ninguno... es público (...), algunos estaban desahuciados (...) 10 mil".

Aunque quiso justificar de nueva cuenta que algunos estaban desahuciados, señaló que no podían seguirlos manteniendo durante su getión como presidenta municipal de Tecámac.

"Los perritos que fueron, fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establece y que ya habían sido violentadas diversas personas, y que tengo documentado".

En tanto, una activista acude a la oficialía de partes del Senado a presentar un escrito para que retiren de la Mesa Directiva a la senadora Mariela Gutiérrez por sus acciones.

Historias recomendadas: