Investigan a Banda Ligada a Violaciones y Robo a Mujeres en CDMX; les Prometían Trabajo Fijo

Una banda relacionada con violaciones y robo a mujeres en la capital es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); ya se han presentado al menos 10 casos de agresiones; así es como eligen a las víctimas.

De acuerdo con las autoridades, tienen diversas denuncias de mujeres que señalan haber sido víctimas de abuso sexual en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Además, los casos se relacionan por otro factor: estaban buscando un empleo para mejorar su calidad de vida.

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Por esta razón, se llevan a cabo las indagatorias necesarias para dar con todos los presuntos integrantes de la banda.

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¿Cómo opera la banda de violadores y ladrones de mujeres en CDMX?

Según las indagatorias, las mujeres víctimas de estos delitos aseguran que estaban en búsqueda de trabajo; por ello, al ver las ofertas de empleo en redes sociales, se postularon.

Estos empleos ofrecían un desempeño fijo, es decir, que su ingreso sería constante y durante un tiempo indeterminado. Una vez que las mujeres confiaban en la propuesta, les hacían saber que eran las candidatas perfectas.

Los datos sobre el modus operandi se conocieron durante las denuncias de las afectadas, por lo que detectaron el presunto vínculo entre los casos.

Una de las víctimas indicó que en septiembre de 2021 fue atacada. Uno de los presuntos responsables, identificado como Raúl “N”, la citó en calles del Centro Histórico y después la llevó a la zona de Bellas Artes, donde la agredió sexualmente y le quitó su celular.

El sospechoso fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc y ahora se encuentra en el Reclusorio Sur. No obstante, derivado de las investigaciones, se sabe que hay más personas que podrían estar involucradas en estos hechos de violencia sexual y robo.

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