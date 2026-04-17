Inicio Ciudad de México Alternativas Viales por Choque en Eje Central Hoy: Hay Saldo de Un Muerto

Alternativas Viales por Choque en Eje Central Hoy: Hay Saldo de Un Muerto

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Este viernes, se registró un accidente en el que perdió la vida una persona; considera usar las alternativas viales porque la zona está cerrada

Accidente vial en Eje Central

Elementos de emergencias laboran en Eje Central debido al accidente que se registró la madrugada de este viernes. Foto: N+

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En la madrugada de hoy, 17 de abril de 2026, un accidente en Eje Central dejó un saldo de un muerto, en caso de que suelas usar esta vía, en N+ te compartimos alternativas viales debido a que laboran elementos de emergencias en la zona. 

Como alternativas viales puedes utilizar las siguientes vialidades: 

  • Congreso de la Unión.
  • Insurgentes.

En breve más información. 

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