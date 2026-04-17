Alternativas Viales por Choque en Eje Central Hoy: Hay Saldo de Un Muerto

En la madrugada de hoy, 17 de abril de 2026, un accidente en Eje Central dejó un saldo de un muerto, en caso de que suelas usar esta vía, en N+ te compartimos alternativas viales debido a que laboran elementos de emergencias en la zona.

Como alternativas viales puedes utilizar las siguientes vialidades:

Congreso de la Unión.

Insurgentes.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Eje Central Lázaro Cárdenas y Degollado, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc por volcadura. pic.twitter.com/xuCS8yOT5m — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026

En breve más información.

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