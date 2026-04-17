Alternativas Viales por Choque en Eje Central Hoy: Hay Saldo de Un Muerto
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Este viernes, se registró un accidente en el que perdió la vida una persona; considera usar las alternativas viales porque la zona está cerrada
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En la madrugada de hoy, 17 de abril de 2026, un accidente en Eje Central dejó un saldo de un muerto, en caso de que suelas usar esta vía, en N+ te compartimos alternativas viales debido a que laboran elementos de emergencias en la zona.
Como alternativas viales puedes utilizar las siguientes vialidades:
- Congreso de la Unión.
- Insurgentes.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Eje Central Lázaro Cárdenas y Degollado, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc por volcadura. pic.twitter.com/xuCS8yOT5m— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026
En breve más información.
FBPT