Un Muerto por Fatal Accidente en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Eje Central y Garibaldi?

La madrugada de hoy, 17 de abril de 2026, un fatal accidente ocurrió en la Ciudad de México, con saldo de una persona muerta; aquí te informamos qué pasó este viernes en Eje Central Lázaro Cárdenas y Garibaldi, en CDMX.

¿Qué pasó en Eje Central hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un auto, que presuntamente viajaba a exceso de velocidad, se impactó con un camión de refrescos, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Camelia, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, en las inmediaciones de la Plaza Garibaldi.

El conductor del auto falleció y cuatro jóvenes resultaron lesionados.

Así quedaron los autos por el accidente de hoy en Eje Central. Foto: N+

Eje Central, cerrado por el accidente de hoy

Autoridades cerraron el tramo donde ocurrió el accidente en Eje Central, desde la zona de Garibaldi, para dar paso a los trabajos periciales y de rescate.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Eje Central Lázaro Cárdenas y Degollado, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc por volcadura. pic.twitter.com/xuCS8yOT5m — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026

Mapa de la zona del accidente de hoy

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