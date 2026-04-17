Un Muerto por Fatal Accidente en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Eje Central y Garibaldi?
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Toma tus precauciones: El Eje Central Lázaro Cárdenas está cerrado desde la zona de Garibaldi, por el fuerte accidente de hoy
La volcadura de un auto que era conducido a exceso de velocidad dejó como saldo un muerto y dos lesionados, en un bajopuente de Eje Central, muy cerca de Garibaldi
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La madrugada de hoy, 17 de abril de 2026, un fatal accidente ocurrió en la Ciudad de México, con saldo de una persona muerta; aquí te informamos qué pasó este viernes en Eje Central Lázaro Cárdenas y Garibaldi, en CDMX.
¿Qué pasó en Eje Central hoy?
De acuerdo con los primeros reportes, un auto, que presuntamente viajaba a exceso de velocidad, se impactó con un camión de refrescos, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Camelia, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, en las inmediaciones de la Plaza Garibaldi.
El conductor del auto falleció y cuatro jóvenes resultaron lesionados.
Eje Central, cerrado por el accidente de hoy
Autoridades cerraron el tramo donde ocurrió el accidente en Eje Central, desde la zona de Garibaldi, para dar paso a los trabajos periciales y de rescate.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Eje Central Lázaro Cárdenas y Degollado, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc por volcadura. pic.twitter.com/xuCS8yOT5m— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026
Mapa de la zona del accidente de hoy
Información en desarrollo…