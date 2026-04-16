¿Nuevo Mega Bloqueo de Carreteras? Transportistas y Agricultores Anuncian Decisión a Esta Hora

Transportistas y agricultores de México amenazan con realizar un nuevo paro nacional; aquí te decimos cuándo van a decidir si habrá nuevo mega bloqueo en carreteras del país, como parte de movilizaciones para seguir con su lucha.

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) inauguraron hoy, 16 de abril de 2026, el Primer Encuentro Nacional de Productores, Transportistas y Sectores Diversos de la Sociedad Mexicana, en Tlaxcala, para definir el rumbo de sus movilizaciones con las que seguirán exigiendo seguridad y mejores garantías al Gobierno de México.

De acuerdo con los transportistas y los agricultores, siguen enfrentando una “grave situación económica y de inseguridad”, en México, luego de varios meses de que iniciaron el diálogo con el Gobierno de México.

Los gremios afirmaron que no se han resuelto los problemas que han expuesto a las autoridades, por lo que en la reunión en Tlaxcala definirán su plan de lucha para los próximos meses y los alcances que tendrán sus acciones.

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¿Cuándo se decide nuevo paro nacional y posible mega bloqueo en carreteras?

De acuerdo con la agenda, los transportistas y los agricultores estarán reunidos en Tlaxcala este jueves y viernes.

Será a las 14:00 horas de hoy cuando den una conferencia de prensa para informar el avance de sus actividades.

Para el viernes, 17 de abril de 2026, los transportistas y los agricultores continuarán con sus mesas de trabajo, en las que definirán a los representantes de la comisión negociadora, de seguimiento y alianzas y comunicación.

Este viernes, a las 13:30 horas, darán una nueva conferencia de prensa en la que revelarán los detalles de su plan de lucha, con el posible paro nacional y más bloqueos en carreteras..

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Guanajuato confirma bloqueos en carreteras

En tanto, agricultores de Guanajuato confirmaron este jueves que el próximo lunes, 20 de abril de 2026, realizarán bloqueos carreteros en los siguientes puntos:

Entronque de la carretera Irapuato–Silao con la autopista Salamanca–León.

Entronque de la carretera libre Celaya–Querétaro con la autopista de cuota Celaya– Querétaro.

Entronque de la Carretera Federal 57 con el acceso a San Luis de la Paz.

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Con información de N+.

RMT