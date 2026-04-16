Agricultores Confirman Bloqueo de Carreteras: ¿Cuándo Habrá Cierre de Autopistas en México?

Transportistas y agricultores amenazaron con continuar con sus movilización en varios puntos de México; en N+, te decimos cuándo serán los nuevos bloqueos en carreteras del país, pues ya hay fecha confirmada por los mismos campesinos.

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Paro nacional y bloqueos en carreteras

Los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) se reunieron a partir de hoy, 16 de abril de 2026, en lo que denominaron el primer Encuentro Nacional de Productores, Transportistas y Sectores Diversos de la Sociedad Mexicana, en el estado de Tlaxcala, para definir el rumbo de sus nuevas movilizaciones, para exigir seguridad y mejores garantías al Gobierno de México.

Los transportistas y agricultores de varias partes del país pronto darán a conocer si se van a un nuevo paro nacional, con posibles bloqueos en carreteras.

En N+, te mantendremos informados sobre las acciones que vayan a tomar los transportistas y los agricultores, a nivel nacional. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales.

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¿Cuándo y dónde serán los nuevos bloqueos carreteros?

Mientras los transportistas y campesinos definen sus siguientes movilizaciones, agricultores de Guanajuato confirmaron los bloqueos que van a realizar en los próximos días.

En un comunicado, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense anunció hoy, 16 de abril de 2026, que ante la falta de respuestas y acciones por parte del Gobierno de México, la organización se vio “obligada a tomar decisiones de acción y presión social”.

Por lo tanto, los agricultores realizarán bloqueos en carreteras de Guanajuato el próximo lunes, 20 de abril de 2026, en los siguientes puntos clave:

Entronque de la carretera Irapuato-Silao con la autopista Salamanca-León.

Entronque de la carretera libre Celaya-Querétaro con la autopista de cuota Celaya-Querétaro.

Entronque de la Carretera Federal 57 con el acceso a San Luis de la Paz.

Ante esta situación, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense ofreció una disculpa a la sociedad en general y a los sectores productivos que se verán afectados por los bloqueos en carreteras del 20 de abril de 2026.

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Con información de N+.

RMT