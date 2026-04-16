¿Qué Pasó en Circuito Interior Hoy? Un Muerto por Fatal Accidente: Así Quedó el Auto

La madrugada de hoy, 16 de abril de 2026, ocurrió un fatal accidente en Circuito Interior, por el que una persona murió; entérate que pasó y cómo quedó el auto, cerca del Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Video: Momento en que Tráiler ‘Rápido y Furioso’ Choca en Periférico Sur y San Jerónimo, CDMX

¿Qué pasó en Circuito Interior hoy?

Los hechos ocurrieron en la lateral de Circuito Interior, en la Avenida Galindo y Villa y la Avenida 18, en la alcaldía Venustiano Carranza, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El auto chocó en las inmediaciones de una cancha de frontón, donde quedó completamente desecho luego de salir de la vialidad e impactar con un muro de contención.

Video: Fuerte Accidente en Circuito Interior Hoy: Auto Vuelca y Muere Conductor en CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el auto habría dado varios giros y por el fuerte impacto, el conductor falleció.

Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar del accidente para recuperar el cuerpo del conductor, que quedó prensado al interior del auto.

Así quedó el auto

El auto tipo sedán, color gris, quedó completamente desecho, sobre el camellón de la Avenida Galindo y Villa, por lo que no se vio afectada la circulación mientras los cuerpos de emergencia realizaron las labores de rescate.

Foto. N+

Mapa de la zona del accidente de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT