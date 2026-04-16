Enorme Masa de Aire Polar Impulsará al Frente Frío 45: Cubrirá Casi Todo el País este Día

¡No bajes la guardia! En los próximos días, una enorme masa de aire polar cubrirá casi todo el país y ocasionará descenso de temperaturas y heladas en varias regiones, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata de la masa de aire que impulsará al frente frío número 45, el cual está próximo a ingresar a territorio nacional.

Aquí en N+ te informamos qué día cubrirá casi en su totalidad la República Mexicana la masa de aire polar, y te mostramos el mapa de cómo lucirá ese fenómeno meteorológico.

Datos clave

El nuevo frente frío 45 y una vaguada en altura ingresarán a la frontera noreste y norte de México el 17 de abril de 2026.

El ingreso del sistema frontal ocasionará en primera instancia vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras.

La temporada de frentes fríos 2025-2026 terminará en mayo 2025.

En total se pronosticaron 48 sistemas frontales, por lo cual faltarían tres más.

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Ingreso del frente frío 45 y su masa de aire polar

Tras su ingreso a territorio nacional, el frente frío 45 y su masa de aire polar se desplazarán el sábado 18 de abril por el norte y noreste de México.

Ahí, tendrán interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en el oriente del país, lo cual generará:

Chubascos, lluvias y vientos fuertes en norte, noreste y oriente del país.

Luvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos con rachas de 60 a 80 km/h.

Posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

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La masa de aire polar cubrirá casi todo México este día

Al seguir su avance por territorio nacional, la enorme masa de aire polar cubrirá casi todo México el domingo 19 de abril de 2026, de acuerdo con el mapa de pronóstico del SMN.

Ese día, el frente frío se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando:

Lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas

Chubascos en Tabasco y Campeche

Lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo

Mientras que la masa de aire polar generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Campeche y Yucatán; y de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

Mapa de previsión del masa de aire polar el domingo 19 de abril 2026. Foto: SMN

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