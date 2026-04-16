Vienen Días de Frío en Casi Todo México: Lista de Estados que Cubrirá la Gran Masa de Aire Polar
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Debido al frente frío 45 y su masa de aire polar, habrá lluvias en 23 estados, así como descenso de temperatura en norte, noreste, oriente y centro de México
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Una enorme masa de aire polar cubrirá casi toda la República Mexicana en los próximos días, por lo que aquí te presentamos la lista de estados que afectará, de acuerdo con el mapa de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, te decimos dónde habrá bajas temperaturas, heladas, rachas de viento, lluvias e incluso posible formación de torbellinos.
Cabe señalar que esta masa de aire es la que impulsará al nuevo sistema frontal: el número 45 de la temporada 2025-2026.
Fechas clave
- Mañana viernes 17 de abril de 2026, entrará al país el frente frío número 45.
- El sábado 18 de abril, el nuevo sistema frontal se extenderá sobre el norte del territorio nacional.
- El domingo 19 de abril, el frente frío se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México.
- Ese mismo día, su enorme masa de aire polar cubrirá casi toda la República Mexicana.
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Lista de estados afectados por masa de aire
De acuerdo con el mapa del SMN, el 19 de abril la masa de aire polar estará sobre varios estados:
- Chihuahua.
- Coahuila.
- Nuevo León.
- Tamaulipas.
- Durango.
- Zacatecas.
- San Luis Potosí.
- Veracruz.
- Guanajuato.
- Querétaro.
- Hidalgo.
- Estado de México.
- Ciudad de México.
- Puebla.
- Morelos.
- Tlaxcala.
- Así como algunas regiones de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco.
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Efectos del frente frío el 18 de abril
El sábado 18 de abril de 2026, el frente frío interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca, la cual se establecerá sobre el norte del país, ocasionando lo siguiente:
- Fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h.
- Posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango.
- Posible formación de torbellinos en Coahuila (norte).
- Lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Chubascos en San Luis Potosí.
- Lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.
- Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Mientras que un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán:
- Luvias puntuales fuertes en Chiapas.
- Chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
Frío y lluvias el 19 de abril
El domingo 19 de abril de 2026, estos serán los efectos del frete frío y su masa de aire polar, en combinación con otros fenómenos meteorológicos:
- Lluvias muy fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Lluvias fuertes: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas.
- Chubascos: Tabasco y Campeche.
- Lluvias aisladas: Yucatán y Quintana Roo.
- Descenso de temperatura: Norte, noreste, oriente y centro de México.
- Rachas de viento: Nuevo León, Tamaulipas, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Campeche, Yucatán, Veracruz y Tabasco.
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Con información de N+.
spb