Ola de Calor en CDMX: ¿Cuándo Terminan los Días con Más de 30 Grados de Temperatura?
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Entérate aquí de todos los detalles sobre la ola de calor con temperaturas extremas, en Ciudad de México
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Luego del frío al inicio de la primavera y las lluvias de las últimos semanas, llegó a la Ciudad de México una ola de calor, con temperaturas extremas; aquí te decimos cuándo inician y terminan los días en los que se registrarán hasta 31 grados centígrados.
Alerta por ola de calor en CDMX
El Gobierno de CDMX lanzó una alerta por la ola de calor que empieza hoy jueves, en la Ciudad de México, y de acuerdo con el aviso especial, en los próximos días se registrarán temperaturas de entre 26 y 31 grados centígrados.
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¿Cuándo termina la ola de calor en CDMX?
La ola de calor en Ciudad de México terminará el domingo, 19 de abril de 2026, cuando la temperatura comenzará a bajar.
☀️ #AVISOESPECIAL sobre #TemperaturasAltas en la Ciudad de México, del jueves 16 al sábado 18 de abril de 2026.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 15, 2026
Se prevén temperaturas diarias máximas muy #calurosas, entre 29 y 31° C, disminuyendo el domingo 19 de abril a valores entre 26 y 29° C.
Se espera cielo medio… pic.twitter.com/0AWbRSNkL6
Información en desarrollo…
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Con información de N+.
RMT