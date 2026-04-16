Inicio Ciudad de México Ola de Calor en CDMX: ¿Cuándo Terminan los Días con Más de 30 Grados de Temperatura?

Ola de Calor en CDMX: ¿Cuándo Terminan los Días con Más de 30 Grados de Temperatura?

|

N+

-

Entérate aquí de todos los detalles sobre la ola de calor con temperaturas extremas, en Ciudad de México

Ola de calor en CDMX. Foto: N+

Ola de calor en CDMX. Foto: N+

COMPARTE:

Luego del frío al inicio de la primavera y las lluvias de las últimos semanas, llegó a la Ciudad de México una ola de calor, con temperaturas extremas; aquí te decimos cuándo inician y terminan los días en los que se registrarán hasta 31 grados centígrados.

Alerta por ola de calor en CDMX

El Gobierno de CDMX lanzó una alerta por la ola de calor que empieza hoy jueves, en la Ciudad de México, y de acuerdo con el aviso especial, en los próximos días se registrarán temperaturas de entre 26 y 31 grados centígrados.

Video: Clima Hoy en México del 16 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Mar de Fondo y Vientos Fuertes

Noticia relacionada: Temporada de Huracanes 2026: SMN Confirma Fecha de Inicio en México

¿Cuándo termina la ola de calor en CDMX?

La ola de calor en Ciudad de México terminará el domingo, 19 de abril de 2026, cuando la temperatura comenzará a bajar.

Información en desarrollo… 

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Calor en MéxicoClima CDMXPronóstico del tiempo
Inicio Ciudad de México Inicia ola de calor cdmx hoy cuando termina dias mas 30 grados temperatura abril 2026