¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 16 de Abril 2026

Este jueves 16 de abril de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ya que se trata de un parámetro que indica si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pone en marcha esa medida cuando hay altos niveles de contaminación; su objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

Ante ello, todos los días la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en un índice de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En el informe de las 07:00 horas de hoy, las autoridades reportaron calidad del aire aceptable en varias alcaldías:

07:horas

Calidad del aire aceptable: Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

spb