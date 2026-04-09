Golpe de Calor: ¿Qué Es y Cómo Evitar sus Efectos?
N+
Te decimos qué es y cómo evitar un golpe de calor, para que tomes precauciones
En esta temporada, el golpe de calor es uno de los daños a la salud a los que puede estar expuesta la población; conoce aquí cuáles son los signos de alarma y las recomendaciones para evitar afectaciones
COMPARTE:
Con la llegada de la primavera 2026, el golpe de calor es uno de los daños a la salud a los que puede estar expuesta la población.
- Qué es un golpe de calor: Es una afección médica que se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente.
Es importante saber que el cuerpo humano mantiene su temperatura interna mediante la transpiración, la respiración y otros mecanismos. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales son extremadamente calientes y húmedas, el cuerpo puede tener dificultades para liberar calor y esto puede causar un aumento de la temperatura interna del cuerpo.
Los signos de alarma son:
- Piel caliente y seca, pero no sudorosa.
- Confusión o pérdida del conocimiento.
- Vómitos frecuentes.
- Falta de aire o problemas para respirar.
Noticia relacionada: Onda de Calor Avanza en México: Estos Estados Serán Afectados por Temperaturas Altas.
¿Cómo evitar un golpe de calor?
En N+ ya te explicamos por qué no se recomienda usar ropa de algodón cuando hace calor, además te damos otras sugerencias para evitar un golpe de calor, estas son:
- Quitarse la camisa o playera si se siente calor y se está expuesto al sol, ya que el tejido retiene humedad en el cuerpo.
- Nunca realizar deporte o caminatas extremas estando solo.
- No exponerse demasiado al sol.
- Beber muchos líquidos aunque no se sienta sed.
- Vestir ropa ligera.
- Consumir comida ligera y fresca.
- No permanecer en coches estacionados o cerrados.
- Es importante descansar si se realiza trabajo o ejercicio físico duro
Ante un golpe de calor es necesario aplicar medidas para evitar problemas mayores: primero, llevar al paciente a un sitio fresco y colocarle los pies en alto, después llamar al teléfono de emergencias.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las personas más vulnerables al golpe de calor son:
- Niñas y niños menores de 6 años.
- Adultos mayores de 65 años de edad.
Además de personas con sobrepeso, con estado de deshidratación, problemas en las glándulas sudoríparas o enfermedades del corazón, así como aquellas que están bajo algún tratamiento médico, usan demasiada ropa o consumen alcohol.
Historias recomendadas:
- ¿Qué se Celebra en Abril 2026? Luna Rosa, Semana Santa, Lluvia de Meteoros, Día del Niño y Más.
-
¿Por Qué Hace Frío en Primavera 2026? Explicación por Bajas Temperaturas en México.
-
¿Cuánto Falta para la Temporada de Huracanes 2026 en México?
Con información de N+
Rar