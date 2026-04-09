Con la llegada de la primavera 2026, el golpe de calor es uno de los daños a la salud a los que puede estar expuesta la población.

Qué es un golpe de calor: Es una afección médica que se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente.

Es importante saber que el cuerpo humano mantiene su temperatura interna mediante la transpiración, la respiración y otros mecanismos. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales son extremadamente calientes y húmedas, el cuerpo puede tener dificultades para liberar calor y esto puede causar un aumento de la temperatura interna del cuerpo.

Los signos de alarma son:

Piel caliente y seca, pero no sudorosa.

Confusión o pérdida del conocimiento.

Vómitos frecuentes.

Falta de aire o problemas para respirar.

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¿Cómo evitar un golpe de calor?

En N+ ya te explicamos por qué no se recomienda usar ropa de algodón cuando hace calor, además te damos otras sugerencias para evitar un golpe de calor, estas son:

Quitarse la camisa o playera si se siente calor y se está expuesto al sol, ya que el tejido retiene humedad en el cuerpo.

Nunca realizar deporte o caminatas extremas estando solo.

No exponerse demasiado al sol.

Beber muchos líquidos aunque no se sienta sed.

Vestir ropa ligera.

Consumir comida ligera y fresca.

No permanecer en coches estacionados o cerrados.

Es importante descansar si se realiza trabajo o ejercicio físico duro

Ante un golpe de calor es necesario aplicar medidas para evitar problemas mayores: primero, llevar al paciente a un sitio fresco y colocarle los pies en alto, después llamar al teléfono de emergencias.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las personas más vulnerables al golpe de calor son:

Niñas y niños menores de 6 años.

Adultos mayores de 65 años de edad.

Además de personas con sobrepeso, con estado de deshidratación, problemas en las glándulas sudoríparas o enfermedades del corazón, así como aquellas que están bajo algún tratamiento médico, usan demasiada ropa o consumen alcohol.

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Con información de N+

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