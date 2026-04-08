¿Por Qué No Usar Ropa de Algodón Cuando Hace Mucho Calor? Especialista Dice Qué Pasa

Llegó la temporada de calor a México, por lo que es importante protegerse del sol. Te decimos por qué no se recomida usar ropa de algodón cunado hace mucho calor, según especialistas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, exponerse al sol de manera prolongada puede provocar:

Quemaduras solares.

Deshidratación.

Problemas de la vista (cataratas).

Cáncer de piel, a largo plazo.

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¿Por qué no usar ropa de algodón cuando hace mucho calor?

La jefa del servicio de Dermatología del Hospital Juárez de México (HJM), Miriam Puebla Miranda, explicó por qué no se recomienda usar ropa de algodón cuando hace calor.

La especialista recomendó usar ropa de telas sintéticas, porque las prendas de algodón se humedecen con el sudor y de igual forma permiten el paso de los rayos solares.

En este contexto, la especialista enfatizó en la importancia de utilizar siempre “protección mecánica del sol”, como son sombrero de ala ancha totalmente cerrado; ropa de manga larga de colores más o menos oscuros y que no esté apretada.

Agregó que otra forma de cuidar la piel consiste en utilizar filtros solares o bloqueadores que tengan un factor de protección solar 50+ (FPS 50+) que deben reaplicarse cada tres o cuatro horas. Aclaró que en menores de seis meses de edad no hay que permitir que se expongan al sol de manera prolongada y tampoco está indicado el uso de protectores solares.

Destacó que, en época de calor y temporada vacacional, la población suele acudir a las playas y exponerse al sol sin protección, por ello recomendó evitar realizar actividades y deportes al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas, ya que son los horarios de mayor radiación solar.

Explicó que la exposición prolongada al sol conlleva importantes secuelas, por ejemplo, "cuando hay una quemadura solar, lo mínimo que suele presentarse es ardor, pero hay secuelas más agresivas como la formación de ampollas que van a provocar deshidratación en el cuerpo; además puede registrarse fiebre y desequilibrio hidroelectrolítico, este último puede dañar el riñón, debido a la pérdida de agua".

Al conducir un vehículo en trayectos largos y en horas de mayor radiación solar, es importante el uso de lentes con filtro solar, ya que se estima que hasta un 20 por ciento de las cataratas que se presentan en la población, están asociadas a la exposición crónica al sol.

La especialista Miriam Puebla Miranda explicó que la radiación también se refleja en objetos y superficies, como la arena y el agua, por ello sugirió usar lentes de sol graduados al acudir a la playa para proteger los ojos.

La jefa del servicio de Dermatología del Hospital Juárez de México recordó que entre las principales afecciones por exposición prolongada al sol están:

Fotoenvejecimiento: que se caracteriza por la presencia de arrugas, líneas de expresión y manchas en la cara.

Dermatoporosis: caracterizada por un adelgazamiento de la piel.

Lesiones premalignas: como las queratosis actínicas, que son lesiones ásperas y escamosas en cara, manos, antebrazos o piel cabelluda.

La especialista explicó que la exposición crónica también predispone a carcinoma basocelular.

Cabe destacar que en el Servicio de Dermatología del Hospital Juárez de México, se atiende alrededor de 50 consultas al mes por enfermedades relacionadas a la exposición crónica al sol, sobre todo pacientes con carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide o melanoma, así como queratosis actínicas.

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Con información de N+.

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