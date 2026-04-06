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Onda de Calor Avanza en México: Estos Estados Serán Afectados Mañana por Temperaturas Altas

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Se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre 40 y 45 grados, conoce en cuáles zonas del país

Onda de Calor Avanza para Mañana en México: Estados Afectados por Temperaturas Altas

Altas temperaturas en varias zonas del país. Foto: Cuartoscuro

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y una onda de calor en las próximas horas en México; en N+ te decimos en cuáles zonas.

Asimismo, el frente frío número 43 sobre el Golfo de México, su masa de aire polar, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión en el occidente y sur de México generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Veracruz, norte y noreste de Oaxaca, oeste y sur de Tabasco y norte y noroeste de Chiapas.

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Lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizada

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Dónde habrá evento del norte con vientos?

Habrá un evento de norte con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 60 a 80 km/h en:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Golfo de Tehuantepec 
  • Tabasco
  • Baja California (se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h)
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Zacatecas

¿Dónde se espera onda de calor?

Las autoridades meteorológicas prevén un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que mantendrá la onda de calor en el centro, sur y suroeste de Jalisco.

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Morelos

Esperan temperaturas de 45 grados

Las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados en:

  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Morelos
  • Durango
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Aguascalientes
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Baja California
  • Zacatecas

Ante las altas temperaturas, se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores. 

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Con información de N+

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