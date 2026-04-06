Onda de Calor Avanza en México: Estos Estados Serán Afectados Mañana por Temperaturas Altas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y una onda de calor en las próximas horas en México; en N+ te decimos en cuáles zonas.

Asimismo, el frente frío número 43 sobre el Golfo de México, su masa de aire polar, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión en el occidente y sur de México generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Veracruz, norte y noreste de Oaxaca, oeste y sur de Tabasco y norte y noroeste de Chiapas.

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Lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizada

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Dónde habrá evento del norte con vientos?

Habrá un evento de norte con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 60 a 80 km/h en:

Tamaulipas

Veracruz

Golfo de Tehuantepec

Tabasco

Baja California (se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

¿Dónde se espera onda de calor?

Las autoridades meteorológicas prevén un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que mantendrá la onda de calor en el centro, sur y suroeste de Jalisco.

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Sinaloa

Nayarit

Morelos

Esperan temperaturas de 45 grados

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/iejmmqydui — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 6, 2026

Las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados en:

Sinaloa

Chihuahua

Michoacán

Guerrero

Baja California Sur

Sonora

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Durango

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Aguascalientes

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Zacatecas

Ante las altas temperaturas, se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

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Con información de N+

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