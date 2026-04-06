Onda de Calor Avanza en México: Estos Estados Serán Afectados Mañana por Temperaturas Altas
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Se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre 40 y 45 grados, conoce en cuáles zonas del país
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y una onda de calor en las próximas horas en México; en N+ te decimos en cuáles zonas.
Asimismo, el frente frío número 43 sobre el Golfo de México, su masa de aire polar, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión en el occidente y sur de México generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Veracruz, norte y noreste de Oaxaca, oeste y sur de Tabasco y norte y noroeste de Chiapas.
Video relacionado: Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 6 de Abril del 2026
Lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizada
Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
¿Dónde habrá evento del norte con vientos?
Registro de #Vientos por el #EventoDeNorte en el #GolfoDeMéxico. pic.twitter.com/XXF1gjzXAN— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 6, 2026
Habrá un evento de norte con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 60 a 80 km/h en:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Golfo de Tehuantepec
- Tabasco
- Baja California (se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h)
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
¿Dónde se espera onda de calor?
Las autoridades meteorológicas prevén un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que mantendrá la onda de calor en el centro, sur y suroeste de Jalisco.
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Sinaloa
- Nayarit
- Morelos
Esperan temperaturas de 45 grados
Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 6, 2026
Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/iejmmqydui
Las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados en:
- Sinaloa
- Chihuahua
- Michoacán
- Guerrero
- Baja California Sur
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Morelos
- Durango
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Aguascalientes
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California
- Zacatecas
Ante las altas temperaturas, se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.
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Con información de N+
HVI