Menor de 4 Años Resulta con Quemaduras al Caerle Agua Hirviendo en Hermosillo

Un menor de cuatro años resultó con quemaduras de primer y segundo grado luego de que le cayera encima un recipiente con agua hirviendo, en hechos ocurridos la noche del martes en la colonia San Luis al oriente de Hermosillo.

El incidente se registró en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Águilas y 7 de Noviembre, donde personal del Departamento de Bomberos se encontraba atendiendo un reporte de incendio de maleza y basura.

El menor presentaba lesiones en el tórax, abdomen y boca

Mientras realizaban las labores, fueron interceptados por un hombre que llegó en un vehículo sedán y solicitó ayuda urgente para el niño, quien presentaba lesiones en el tórax, abdomen y boca.

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente ocurrió dentro del domicilio cuando el recipiente con agua caliente cayó de sobre el menor.

Tras brindarle los primeros auxilios, paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.