Menor de 4 Años Resulta con Quemaduras al Caerle Agua Hirviendo en Hermosillo

Un menor de 4 años resultó con quemaduras de primer y segundo grado luego de caerle agua hirviendo en un domicilio de la colonia San Luis de Hermosillo, Sonora.

Menor de 4 Años Resulta con Quemaduras al Caerle Agua Hirviendo en HermosilloFoto: Archivo N+

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Un niño de 4 años sufrió quemaduras graves al caerle agua hirviendo en Hermosillo. Fue trasladado al hospital tras recibir primeros auxilios. Conoce más sobre este incidente.

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