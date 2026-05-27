Mujer Resulta con Fractura tras Caer en Aparente Registro Eléctrico Abierto en Hermosillo

Una mujer resultó con una fractura expuesta en la pierna izquierda luego de caer a lo que parece ser un registro eléctrico subterráneo que estaba abierto y sin señalamientos en la colonia San Benito, en la zona centro de Hermosillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas del martes en el cruce de las calles Mariano Escobedo y Veracruz, cuando la afectada iba a subir a su vehículo y caminaba por la banqueta.

La mujer fue atendida en un hospital de Hermosillo

De acuerdo con la información del Departamento de Bomberos en el lugar, la mujer, de aproximadamente 35 años de edad, cayó accidentalmente al registro, lo que le provocó una severa lesión en una de sus extremidades inferiores por lo que tuvo que ser entablillada.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla a un hospital de la ciudad, para recibir atención médica.

El registro continúa abierto en el lugar con un cono naranja para llamar la atención de los transeúntes.