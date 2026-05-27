Mujer Resulta con Fractura tras Caer en Aparente Registro Eléctrico Abierto en Hermosillo

Una mujer resultó con una fractura expuesta en la pierna luego de caer en lo que parece ser un registro eléctrico subterráneo que estaba abierto en la colonia San Benito de Hermosillo.

Mujer Resulta con Fractura tras Caer en Aparente Registro Eléctrico Abierto en HermosilloFoto: N+

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Una mujer de 35 años cae en un registro eléctrico abierto en Hermosillo, resultando con fractura expuesta.

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