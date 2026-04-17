Estos Son los 24 Productos de la Canasta Básica que Cuestan 900 Pesos: Profeco Comparte Lista

¿Buscas tener una alimentación sana, pero te preocupa la economía familiar? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió cuáles son los 24 productos de la canasta básica que cuestan 900 pesos. En N+ te decimos la lista que puede alimentar de forma sana a una familia.

Iván Escalante, titular de la Profeco, enfatizó que la lista de los productos puede alimentar sanamente a una familia de hasta cuatro integrantes por una semana. Además, de que el precio promedio en el monitoreo es de 844 pesos con 1 centavo, por lo que "existe una canasta básica por menos de 910 pesos".

Video: Gobierno y Empresarios Acuerdan Mantener Precio de Canasta Básica y Que No Haya Incrementos a la Tortilla

Cabe señalar que pasado 16 de abril de 2026, luego de una reunión de dos horas en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) por seis meses más, una noticia buena para las familias porque podrán contemplar los mismos costos en sus presupuestos.

Con este acuerdo, el precio de la canasta básica integrada por 24 productos se mantendrá en 910 pesos, un monto pensado para cubrir la alimentación semanal, previamente en N+ te detallamos lo que pasó: Sheinbaum Firma Acuerdo PACIC con Empresarios: Así Queda el Precio de la Canasta Básica.

Noticia relacionada: Sheinbaum Anuncia Pacto sobre Canasta Básica, ¿Qué Pasará con Precio de Tortilla y Jitomate?.

Lista de los 24 productos de la canasta básica que cuestan 900 pesos

Azúcar estándar: 1 Kg.

Carme de res: 1kg.

Cebolla blanca: 1: kg

Chile jalapeño. 1 kg.

Carne de cerdo: 1 kg.

Aceite vegetal comestible: una botella de 946 gramos.

Arroz en grano: 1 Kg.

4 kilos de tortilla de maíz de supermercado.

1 kilo de zanahoria.

Atún en hojuela: 2 latas de 140 gramos.

Frijol negro: un paquete de 900 gramos.

Huevo de gallina: paquete con 18 piezas.

1 Kg de plátano.

Pan blanco de caja: paquete grande de 480 gramos.

Papa banca: 1 kg.

Papel higiénico: una bolsa con 4 piezas.

Una pieza de jabón de tocador.

Jitomate saladet: 1 kg.

Leche de vaca: 5 litros.

1 kilo de limón.

1 kilo de manzana.

Pasta para sopa: un paquete de 220 gramos.

Carne de pollo: 1 kg.

Sardina en tomate: una lata de 425 gramos.

Uno de los puntos que generó inconformidades durante los últimos días fue el precio de la tortilla. Sin embargo, autoridades y representantes del sector coincidieron en que no existen condiciones para un incremento.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron que los costos del maíz y la harina se mantienen estables, por lo que no hay justificación técnica ni económica para subir el precio, en N+ te contamos lo que debes saber en Alertan por Versiones Falsas para Subir Precio del Kilo de Tortilla: Autoridades Mandan Mensaje.

Asimismo, continúa vigente el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, que su objetivo es garantizar precios accesibles mediante apoyos en insumos, financiamiento y mejoras en la cadena productiva.

En la mañanera de este viernes 17 de abril de 2026, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló que existe disposición tanto del gobierno como de los empresarios para evitar los incrementos en alimentos y así continuar con acciones que ayuden a contener la inflación.

Como parte de los acuerdos, productores y comercializadores se comprometieron a hacer un esfuerzo adicional para reducir el costo de alimentos perecederos, particularmente aquellos que han registrado aumentos recientes.



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