Alertan por Versiones Falsas para Subir Precio del Kilo de Tortilla: Autoridades Mandan Mensaje

En medio de la preocupación por el costo de los alimentos básicos, comenzaron a circular versiones sobre un posible aumento en el precio de la tortilla, uno de los productos esenciales en la dieta de millones de familias en México. Ante ello, autoridades mandaron un mensaje, en N+ te compartimos qué dijeron.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron que no existe un aumento en los costos del maíz ni de la harina que justifique un alza en este producto básico.

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De acuerdo con ambas dependencias, los insumos principales para la producción de tortilla mantienen estabilidad, por lo que no hay fundamentos técnicos ni económicos para incrementar su precio.

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En este contexto, las autoridades hicieron un llamado a evitar aumentos injustificados que impacten directamente en el gasto de las familias mexicanas.

Acuerdo Maíz-Tortilla sigue vigente

Las autoridades destacaron que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla continúa en operación, con la participación de empresas harineras, productores y tortillerías, con el objetivo de garantizar precios accesibles.

Este mecanismo contempla acceso a insumos a menor costo, financiamiento y medidas para mejorar la cadena de producción, lo que contribuye a contener precios.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que realiza monitoreos en más de 600 tortillerías del país mediante el programa "Quién es Quién en los Precios".

Además, verifica que los establecimientos cumplan con la venta de kilos completos y mantiene un seguimiento del cumplimiento del acuerdo a través de reportes periódicos.

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