Sheinbaum Confirma Acuerdo PACIC con Empresarios: Así Queda el Precio de la Canasta Básica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hoy, 18 de noviembre de 2025, firmará la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), por lo que hizo oficial cómo va a quedar el precio de la canasta básica, en nuestro país.

¿Qué es el PACIC? El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es un acuerdo entre el Gobierno de México y empresarios con el que se garantizan precios justos en diversos productos de la canasta básica, para proteger el bolsillo de los mexicanos.

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es un acuerdo entre el Gobierno de México y empresarios con el que se garantizan precios justos en diversos productos de la canasta básica, para proteger el bolsillo de los mexicanos. El PACIC se implementó desde mayo de 2022, durante el Gobierno del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Qué es la canasta básica? La canasta básica en México se integra por 24 productos que fueron definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con base en la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.

La canasta básica en México se integra por 24 productos que fueron definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con base en la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos. La canasta básica contiene 22 alimentos y dos productos de primer necesidad, indispensables para una nutrición adecuada de los mexicanos y así, puedan realizar sus actividades metabólicas básicas.

Las cantidades de los productos de la canasta básica se calcularon de acuerdo con el consumo semanal de un hogar de cuatro personas, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales, es decir, 126,014,024 de habitantes entre 35,219,141 de hogares censales.

¿En cuánto queda el precio de la canasta básica?

En la conferencia mañanera de este martes, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que con la renovación del PACIC, que se firma cada seis meses, el precio de la canasta básica se mantendrá y queda en 910 pesos.

Podemos adelantar que se queda en 910 pesos la canasta básica. No hay aumento y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio.

La mandataria destacó que “es muy importante para la economía popular que no haya inflación, que no haya aumento de precios en la canasta básica, que está calculada para la alimentación una familia".

Durante los seis meses que está vigente el acuerdo PACIC, los precios de la canasta básica se mantienen en lo establecido, es decir, 910 pesos.

¿Qué artículos integran la canasta básica, en México?

A continuación, te compartimos la lista completa de los 24 artículos que conforman la canasta básica, en México, con información oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Producto Cantidad 1. Aceite vegetal comestible 1 botella 946 mililitros 2. Arroz en grano 1 kilogramo 3. Atún en hojuela (máximo 5% soya) 2 latas de 140 gramos 4. Azúcar estándar 1 kilogramo 5. Carne de res 1 kilogramo 6. Cebolla blanca 1 kilogramo 7. Chile jalapeño 1 kilogramo 8. Carne de cerdo 1 kilogramo 9. Frijol negro 1 paquete de 900 gramos 10. Huevo de gallina 1 paquete de 18 piezas 11. Jabón de tocador 1 pieza 12. Jitomate saladet 1 kilogramo 13. Leche de vaca 5 piezas de 1 litro cada una 14. Limón 1 kilogramo 15. Manzana 1 kilogramo 16. Plátano 1 kilogramo 17. Pan blanco de caja 1 paquete de 680 gramos 18. Papa blanca 1 kilogramo 19. Papel higiénico 1 paquete de 4 rollos 20. Pasta para sopa 1 paquete de 220 gramos 21. Carne de pollo 1 kilogramo 22. Sardina en tomate en lata 1 lata de 425 gramos 23. Tortilla de maíz de Supermercado 4 kilogramos 24. Zanahoria 1 kilogramo

