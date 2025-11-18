Carreteras Cerradas Hoy: Estas Autopistas Tienen Bloqueos este Martes 18 de Noviembre 2025
N+
Aquí te informamos qué carreteras están cerradas hoy, 18 de noviembre 2025
COMPARTE:
¿Sales hoy a carretera? Toma tus precauciones, pues algunas autopistas registran bloqueos este martes, 18 de noviembre de 2025; aquí te decimos qué vías están afectadas.
Noticia relacionada: Marchas HOY 18 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Oaxaca
En Oaxaca, la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz fue bloqueada por un grupo de personas desde la noche del lunes, 17 de noviembre de 2025, a la altura del kilómetro 288+000, alertó la Guardia Nacional.
Como vía alterna, puedes circular por el Libramiento La Ventosa-Salina Cruz.
#TomePrecauciónes en #Oaxaca continua cierre total de circulación tras presencia de personas, cerca del km 288+000 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uUYKE2tvc2— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 18, 2025
Información en desarrollo…
Historias recomendadas:
- “No Vamos a Caer en la Provocación”: Sheinbaum por Violencia en Marcha de la Generación Z
- Frío en CDMX: Alcaldías Bajo Alerta por Temperaturas de Hoy 18 de Noviembre 2025
- Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP: ¿Quiénes Tienen 185 Días de Clases y Quiénes 190?
Con información de N+.
RMT