Carreteras Cerradas Hoy: Estas Autopistas Tienen Bloqueos este Martes 18 de Noviembre 2025

Aquí te informamos qué carreteras están cerradas hoy, 18 de noviembre 2025

Bloqueo de agricultores en carretera de Guanajuato

Bloqueo de agricultores en carretera de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Sales hoy a carretera? Toma tus precauciones, pues algunas autopistas registran bloqueos este martes, 18 de noviembre de 2025; aquí te decimos qué vías están afectadas.

Oaxaca

En Oaxaca, la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz fue bloqueada por un grupo de personas desde la noche del lunes, 17 de noviembre de 2025, a la altura del kilómetro 288+000, alertó la Guardia Nacional.

Como vía alterna, puedes circular por el Libramiento La Ventosa-Salina Cruz.

Información en desarrollo… 

Manifestaciones
