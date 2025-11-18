Carreteras Cerradas Hoy: Estas Autopistas Tienen Bloqueos este Martes 18 de Noviembre 2025

¿Sales hoy a carretera? Toma tus precauciones, pues algunas autopistas registran bloqueos este martes, 18 de noviembre de 2025; aquí te decimos qué vías están afectadas.

Oaxaca

En Oaxaca, la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz fue bloqueada por un grupo de personas desde la noche del lunes, 17 de noviembre de 2025, a la altura del kilómetro 288+000, alertó la Guardia Nacional.

Como vía alterna, puedes circular por el Libramiento La Ventosa-Salina Cruz.

#TomePrecauciónes en #Oaxaca continua cierre total de circulación tras presencia de personas, cerca del km 288+000 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uUYKE2tvc2 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 18, 2025

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT