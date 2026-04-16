¿Cuánto Ha Subido el Precio de la Tortilla Durante 18 Años en México? Este Gráfico lo Expone

La tortilla no sólo es uno de los alimentos básicos de la dieta de los mexicanos, sino que se ha convertido en un indicador clave de la economía familiar, cuyo costo ha sufrido cambios a lo largo de los años. Por lo que en N + analizamos cuánto ha subido el precio de la tortilla en México durante los últimos 18 años a través de un gráfico.

Y es que la tortilla no sólo es un producto más de la canasta básica, sino la base de la alimentación diaria en una gran parte del país. Por lo que en los últimos días ha preocupado la versión de un posible aumento en su costo. De hecho, el Consejo Nacional de la Tortilla anunció un aumento de entre 2 y 4 pesos por kilo para la segunda quincena de abril de 2026.

Entre las justificaciones para incrementar el precio de este alimento está la competencia desleal, así como el encarecimiento de insumos y combustibles que dificultan la producción de este alimento. Sin embargo, la SADER y la PROFECO negaron que se registre un aumento en el maíz en grano o harina e incluso hicieron un llamado a evitar incrementos injustificados.

De hecho, dada la especulación que existe en torno al costo de este alimento, ya te hemos dado a conocer en cuánto está el kilo en Querétaro, Guadalajara y Guanajuato.

Video: ¿Aumentará el Precio de la Tortilla? Este Es el Costo Actual en México, del Más Caro al Más Barato

¿Cuánto ha subido el precio de la tortilla en los últimos 18 años?

Entre 2008 y 2026, el precio de la tortilla ha experimentado incrementos, que en muchos casos superan la inflación general en México. Tal como te compartimos en N+, este gráfico explica cuándo ha cambiado el precio, tomando como referencia el precio promedio del kilo de tortilla.

Más allá de los presidentes en turno que han cambiado entre PAN, PRI y Morena. Lo cierto es que el costo de este alimento se ha encarecido. Mientras que en 2008 se pagaban 9.5 pesos por promedio para un kilo de tortillas, en 2026 el precio supera los 24.00 pesos por kilo.

Precio por kilo de Tortilla al año

2008 - 9.6 pesos

2010 - 9.9 pesos

2012 - 11.3 pesos

2023 - 15 pesos

2014 - 12.4 pesos

2016 - 14 Pesos

2018 - 15 pesos

2019 - 15.5 pesos

2021 - 18.7 Pesos

2024 - 22.9 pesos

2026 - 24.1 pesos

De hecho, en algunas zonas ya alcanza los 28 pesos por kilo, sobre todo en áreas urbanizadas. Lo que permite ver un crecimiento acumulado que supera casi el 250 por ciento en menos de dos décadas.

Aunque el encarecimiento de este insumo de la dieta mexicana no responde a un solo factor, sino que es un conjunto de circunstancias, entre las que destacan:

Costo del maíz

Precios del combustible y electricidad

Transporte y logística

Inflación general

Factores climáticos que deterioran las cosechas de maíz

Al respecto, este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunió con productores y comercializadores para garantizar el Paquete contra la Inflación y Carestía, en apoyo a la economía familiar de las familias mexicanas.

¿En qué zonas de México es más cara la tortilla este 2026?

Por ejemplo, hasta este jueves 16 de abril de 2026 se reportaba que en Ciudad de México el peso por kilogramo podría oscilar entre 21.27 y 21.72 pesos. Mientras que en Mexicali, Baja California, es de 33.29 pesos por kilogramo y en Xalapa, Veracruz, de 15.75 pesos

De hecho, en N+ te dimos a conocer que los estados con el mayor número de tortillerías en pleno 2026 son el Estado de México, Puebla y Oaxaca. Mientras que el INEGI señala que en México hay un promedio de 1 tortillería por cada 1,200 habitantes.

Entonces, ¿en promedio cuántas tortillas come un mexicano al año?

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria, un mexicano consume entre 56 y 79 kilos de tortilla de maíz al año, es decir unas seis tortillas al día.

Importante para la dieta, dado que en promedio una tortilla puede aportar hasta un 50 por ciento de la ingesta diaria de calcio recomendada, además de que tienen Magnesio, Fósforo, Potasio y vitaminas A, B, C, D, B1 y B2.

Video: Así Es el Consumo de la Tortilla en México: ¿Cuántas Come un Mexicano al Año?

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