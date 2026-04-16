Precio de la Tortilla Podría Aumentar en Querétaro; ¿En Cuánto Está el Kilo Actualmente?

El precio del kilo de tortilla en Querétaro se mantiene actualmente entre los 24 y 26 pesos; sin embargo, productores del sector advirtieron que será complicado sostener este costo ante el incremento constante en los insumos necesarios para su elaboración.

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¿Por qué puede aumentar los costos de las tortillas?

De acuerdo con representantes de la industria, el aumento en el precio de la harina, el gas, la energía eléctrica y el transporte ha generado presión en los costos de operación de las tortillerías, lo que podría reflejarse en el precio final al consumidor en los próximos meses.

Señalaron que, hasta ahora, se ha procurado mantener el precio dentro de ese rango para no afectar la economía de las familias; no obstante, la tendencia al alza en los insumos complica mantener esta estabilidad por un periodo prolongado.

El sector indicó que las tortillerías continúan haciendo esfuerzos para absorber parte de estos incrementos, aunque advirtieron que, de persistir el encarecimiento en los costos de producción, será necesario realizar ajustes en el precio del producto.

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