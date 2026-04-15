¿Está Temblando en Querétaro?; Especialistas Investigan Microsismos y Grietas Geológicas

Especialistas del Instituto de Geociencias de la UNAM, campus Juriquilla, trabajan en coordinación con el gobierno del estado para analizar y detectar los microsismos que se han registrado en distintos puntos de Querétaro.

El director del instituto, Juan Pablo Bernal, explicó que estos fenómenos han sido recurrentes en los últimos años, por lo que se mantiene un monitoreo constante a través de estudios especializados y el análisis del ruido sísmico.

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¿Qué buscan determinar los especialistas con estos estudios?

Detalló que una de las zonas bajo observación es la región serrana, donde se han reportado pequeños movimientos, lo que ha llevado a reforzar las investigaciones para comprender su origen y comportamiento.

Asimismo, indicó que también se analizan grietas detectadas en algunas áreas, las cuales podrían estar relacionadas con deslaves u otros fenómenos geológicos, por lo que requieren estudios detallados por parte de expertos.

Bernal señaló que estas labores se realizan gracias a un convenio con el gobierno estatal, el cual financia la red sísmica que permite dar seguimiento a la actividad en la entidad.

Finalmente, destacó que el objetivo es obtener información precisa que permita entender estos eventos y contribuir a la prevención de riesgos para la población.

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